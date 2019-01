Langohren als flinke Drogenkuriere

Belgrad/Podgorica. Die Zeiten, dass Heerscharen der gutmütigen Langohren über Stock, karges Gestein und durch enge Gassen getrottet sind, sind auf dem Balkan längst vorbei. Der Ausbau des Straßennetzes, Traktoren und Lkw haben die Balkanesel als traditionelle Lastenträger weitgehend überflüssig gemacht.

Zwar feiern zumindest die Eselsstuten als Spenderinnen der von Lungenkranken geschätzten Eselsmilch ein kleines Comeback. Der Großteil des einstigen Eselsbestands auf dem Balkan ist indes längst in italienischen Fleischhauereien zu Salami und anderen Köstlichkeiten verwurstet.

In Serbien wird die Zahl der Graufelle auf nur noch 300 bis 500 geschätzt. Selbst im gebirgigen Kleinstaat Montenegro finden sich nur noch 150 der genügsamen Kletterspezialisten.

Unwegsame grüne Grenze

Doch zumindest die Unterwelt weiß die Dienste der trittsicheren Packesel noch stets zu schätzen. Vor allem im albanisch-montenegrinischen Grenzgebiet machen sich findige Schmuggler deren Orientierungssinn zur Minderung des eigenen Berufsrisikos zunutze: Alleine suchen die mit albanischen Cannabis beladenen Vierbeiner den Weg zum heimischen Stall – und über die unwegsame grüne Grenze.

Doch hin und wieder werden auch über abgelegene Pässe stapfende Graufelle bei ihren Schmugglertouren erwischt. Vielleicht war es das orthodoxe Weihnachtsfest am gestrigen Sonntag, das die montenegrinische Zeitung „Vijesti“ ausgerechnet nun nach dem Schicksal der auf kriminelle Abwege geratenen Krippentiere forschen ließ. „Wo enden die Esel, mit denen Drogen geschmuggelt wurden?“, titelte in dieser Woche das Blatt aufgeregt – um die Antwort in der Unterzeile gleich mitzuliefern: „Das Schicksal der Tiere ist unbekannt.“

Da Drogenesel kaum Grenzübergänge zu nutzen pflegen, fällt zumindest Montenegros Zollamt die Antwort auf die neugierige Nachfrage nach deren Los leicht. In den vergangenen Jahren hätten Montenegros Zöllner keine von Tieren geschmuggelten Drogen beschlagnahmt, lautete die Auskunft: Falls doch Schmuggleresel gefasst werden sollten, habe das Veterinäramt über eine eventuelle Quarantäne „und weitere Maßnahmen“ zu entscheiden.

Obwohl Montenegros Sicherheitskräfte in den letzten Jahren mehrmals stolz die Beschlagnahme von auf Eselsrücken gepackte Cannabissäcke vermeldet hat, bleiben die Gesetzeshüter hingegen auffällig die Antwort auf die Frage nach dem Schicksal der gefassten Drogenträger schuldig.

„Kulturgut“ der Region

Werden straffällig gewordene Esel einfach laufen gelassen oder womöglich gar geschlachtet? Darko Saveljić, der Betreiber einer Eselsfarm in der Nähe der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica, hat den biblischen Lastenträgern vorsorglich Asyl angeboten. Da die Tiere von Albanien aus allein über die Grenze trotteten, müsse es sich um heimische Esel auf dem Weg „nach Hause“ handeln.

Seine Farm bemühe sich, den Balkanesel vor dem Aussterben zu bewahren, erklärt Saveljić: „Denn er ist Teil der montenegrinischen Natur – und ein Kulturgut.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.01.2019)