Petition: Straße vor Trump Tower soll Obama Boulevard heißen

So ganz ausgeschlossen sind Straßen-Bennenungen in New York nicht. In der US-Metropole an der Ostküste sind es zwar Nummerierungen, die die Orientierung ermöglichen, doch viele der Straßen wurden - auch in den letzten Monaten - zu Ehren prominenter Personen benannt: nach dem Wu-Tang Clan, Notorious B.I.G, Woody Guthrie oder der Schriftstellerin Audre Lorde.

Der Trump Tower steht an der Fifth Aventue im Abschnitt zwischen der 56th und 57th Straße und nimmt den ganzen Block ein. Er war das Herzstück und Machtzentrum seines Präsidentschaftswahlkampfs im Jahr 2016 und nach Trumps Sieg gingen die Ministerkandidaten hier ein und aus. Die Übersiedlung ins Weiße Haus nach seiner Vereidigung war für Trump mehr lästige Pflicht als Ehre. Diese Tatsache hat Trump-Gegner offenbar dazu animiert, eine Petition auf der Website MoveOn ins Leben zu rufen, die die Stadt dazu aufruft, einen Straßenabschnitt vor dem Wolkenkratzer umzubenennen: in "President Barack H. Obama Avenue".

Über 20.000 Unterstützer haben die Petition bereits online unterstützt. Das Ziel sind 25.000 Unterschriften, dann will Initiatorin Elizabeth Rowin die Petition übergeben. Inispiriert wurde die Aktion durch die Stadt Los Angeles. Denn dort wurde unlängst der Freeway 134 nahe der Innenstadt nach Ex-Präsident Obama umbenannt. "Wir verlangen vom New Yorker Bürgermeister und vom Stadtrat dasselbe zu tun und einen Abschnitt der Fifth Avenue nach dem ehemaligen Präsidenten zu benennen, der unser Land vor großer Rezession bewahrt hat, zu viele Dinge erreicht hat, um sie aufzulisten, und dessen zwei Amtszeiten komplett skandalfrei blieben", schreibt Rowin im Begleittext der Petition.

Mit Los Angeles verbindet Obama seine Zeit am Occidental College zwischen 1979 und 1981, mit New York hatte er deutlich weniger zu tun. Eine Straßenumbenennung muss in New York jedenfalls vom Stadtrat genehmigt werden und schließlich vom Bürgermeister bestätigt werden. Bill de Blasio ist als Demokrat immerhin Parteifreund von Obama.

