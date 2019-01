UN-Bericht: Sklavinnen als Lohn für Kämpfer

Wien. Die junge Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad hat genau das erdulden müssen, was der neueste Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) auf rund 90 Seiten statistisch aufrollt: Die Jesidin aus dem Nordirak war 2014 von Kämpfern der islamisch-fundamentalistischen Miliz Islamischer Staat verschleppt, versklavt und zur Prostitution gezwungen worden. Sie ist eine Betroffene von Menschenhandel – und wurde zur Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen für die Würde der Überlebenden. Im Vorjahr hat sie sogar den Friedensnobelpreis erhalten.

Nadia Murads Leidensgeschichte entspricht jenem Muster, das die Autoren des jüngsten Berichts aufzeigen, der am Montag in Wien präsentiert wurde. Darin werden dokumentierte Fälle von Menschenhandel ausgewertet und statistische Daten von 142 Ländern weltweit in Zusammenhang gebracht.

Besonders auffällig war: In Konflikt- und in Kriegsgebieten setzen bewaffnete Gruppen Menschenhandel als Strategie ein. Sie rekrutieren vor allem Kinder, die dann nicht nur für den Kampf ausgebildet, sondern auch zur Arbeit in den Camps gezwungen werden. Sie müssen sich um den täglichen Betrieb kümmern, in der Küche arbeiten oder andere Dienste für Rebellen erledigen. Als Beispiele nennt der Bericht den Kongo, die Zentralafrikanische Republik, aber auch Länder in Asien oder im Nahen Osten. Vor allem im südlichen Afrika kommt es immer wieder vor, dass Rebellengruppen Kinder an die Bergbauindustrie verkaufen, um so ihre blutigen Kriege zu finanzieren.

Kriminelle nutzen Lage aus

Außerdem nutzen bewaffnete Gruppen Menschenhandel als Vehikel, um ihre territoriale Dominanz zu untermauern. Aus Angst davor, verschleppt zu werden, hält die lokale Bevölkerung still und kooperiert lieber mit den Bewaffneten. Frauen und Mädchen werden als Sexsklavinnen missbraucht und auch in Ehen gezwungen – als Anreiz für neue männliche Rekruten oder als Belohnung für Soldaten. So ist es Nadia Murad ergangen.

Zusätzlich nutzen aber auch kriminelle Banden Konfliktsituationen aus, um Flüchtlinge in Camps oder entlang der Fluchtrouten zu rekrutieren und zu Sex- oder Sklavenarbeit zu zwingen. Besonders oft sind Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak oder aus Afghanistan betroffen. In Libyen etwa stehen Flüchtlingslager oft unter der Kontrolle von Milizen, die direkt mit Kriminellen zusammenarbeiten und Flüchtlinge ausbeuten.

Im Jahr 2016 wurden weltweit 254.000 Personen Opfer von Menschenhändlern – das sind aber lediglich die dokumentierten Fälle. Schätzungen der Vereinten Nationen gehen von weltweit 2,7 Millionen Betroffenen aus. Dass die Zahl stetig steigt, hat mehrere Gründe: Das globale Problem an sich hat im Laufe der Jahre viel mehr Beachtung gefunden und wird daher auch öfter als solches erkannt. Zudem sind immer mehr Daten verfügbar, die das Thema greifbar machen.

Meist sexuelle Ausbeutung

Grundsätzlich gilt: Frauen und Mädchen machen rund 70 Prozent der 2016 weltweit dokumentierten Fälle aus. Der Zweck: sexuelle Ausbeutung in Europa und Amerika. Regional gibt es weltweit jedoch große Unterschiede: Im südlichen Afrika werden überwiegend Kinder Opfer von Menschenhändlern (55 Prozent), zu gleichen Teilen Mädchen und Buben. Hier geht es vor allem um Arbeitsausbeutung im eigenen Land. Minderjährige schuften in Haushalten, auf Plantagen oder im Bergbau. In Asien und der Pazifikregion trifft es vor allem Männer: Auch sie werden zur Arbeit gezwungen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.01.2019)