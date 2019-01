Deutscher Datenhack: 20-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen

Nach dem groß angelegten Datendiebstahl bei Politikern und weiteren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Deutschland ist ein 20-jähriger Mann als Tatverdächtiger in Mittelhessen festgenommen worden. Die Festnahme erfolgte bereits am Sonntag, wie das deutsche Bundeskriminalamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

In ersten Vernehmungen zeigte sich der Mann geständig, berichtet der "Spiegel". Es handle sich um einen Einzeltäter, Verbindungen zu ausländischen Geheimdiensten gebe es nach ersten Erkenntnissen nicht. "Das ganze Ausmaß seiner Aktion war ihm offenbar gar nicht bewusst", sagte ein Ermittler dem Blatt. Der junge Mann lebe noch bei seinen Eltern. Weitere Details wollen die Ermittler bei einer Pressekonferenz um 12 Uhr bekannt geben.

Auf die Spur seien die Fahnder dem Mann laut "Spiegel" durch Zeugenaussagen und Spuren, die er im Internet hinterlassen hatte, gekommen. Als die Polizei seine Wohnung am Sonntag durchsucht habe, solll der 20-Jährige seinen Computer bereits zerstört gehabt haben. Weitere Details wollen die Ermittler bei einer Pressekonferenz um 12 Uhr bekannt geben.

Auch Merkel und Präsident Steinmeier betroffen

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass ein Unbekannter seit Anfang Dezember persönliche Daten auf Twitter veröffentlicht hatte. Die Liste reicht vom deutschen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier abwärts. Politiker aller Parteien finden sich unter den Opfern – mit Ausnahme der AfD. Allein von der Kanzlerpartei CDU und ihrer Schwester CSU wurden 405 Namen, 395 Mobilnummern, zahlreiche Wohnadressen sowie einige Kopien von Personalausweisen, Rechnungen und dienstliche Briefwechsel veröffentlicht.

Betroffen waren zudem Promis wie Til Schweiger, YouTube-Stars, Musikbands, ARD- und ZDF-Journalisten, Satiriker. Auch zwei Mailadressen und eine Faxnummer von Kanzlerin Angela Merkel scheinen in den Dateien auf. Das ist vergleichsweise harmlos. Andere Minister und Landeschefs sind mit privater Wohnadresse oder – wie Bundespräsident Steinmeier – mit Handynummer gelistet.

Das unbemerkte wochenlange Leak bracht die für IT-Sicherheit zuständige Behörde in Deutschland und Innenminister Horst Seehofer unter Druck. Sie hatten ebenso wie die Öffentlichkeit erst vergangene Woche davon erfahren.

