Photoshop-Panne: Ein Premier mit zwei linken Füßen

Das kann man nur mit Humor nehmen: Australiens Premierminister Scott Morrison muss nach einer Photoshop-Panne aber reichlich Spott seiner Landsleute über sich ergehen lassen. Auf einem Foto, das den 50-Jährigen mit Frau und beiden Töchtern sitzend in Freizeitkleidung zeigt, verpassten ihm die eigenen Leute aus Versehen zwei linke Füße.

Bei der Bearbeitung des Bildes ersetzten sie den etwas älteren Turnschuh an seinem rechten Fuß durch einen neuen, sehr sauberen - allerdings durch einen linken. Im Internet gab es daraufhin viel Häme. Auf der Webseite des Premierministers wurde die Panne inzwischen ausgebügelt - und das bearbeitete Foto durch die Originalversion ersetzt.

#auspol story of 2019: our latest PM (ScoMo) had nice white shoes photoshopped onto his feet for his official https://t.co/eXNtcX7xTa site?! Yup. Regular bloke. Our tax dollars hard at work. #shoegate pic.twitter.com/kA0gG0yy9L