Osterinsel: Warum die Statuen stehen, wo sie stehen

Wann genau wurden die Moai, die riesigen steinernen Statuen auf der Osterinsel, derer es einst wohl mehr als 1000 gab, aufgestellt? Wie wurden sie aufgestellt - und wozu dienten sie? (Umstrittene) Theorien gibt es einige über die geheimnisvollen Figuren, die Wissenschaftler wie Touristen auf die zu Chile gehörende Insel im Südostpazifik locken. Das Geheimnis ihrer Standorte wollen Forscher der Binghamton University in New York nun gelüftet haben: Ihren Untersuchungen zufolge wurden die steinernen Plattformen, auf denen die Figuren stehen ("Ahu"), stets in der Nähe von Frischwasserquellen errichtet.

Schon lange rätseln Forscher, warum die Statuen gerade dort stehen, wo sie stehen - vor allem, da ihre Konstruktion einiges an Aufwand und Kraft gekostet haben muss. Ein Team um den Anthropologen Carl Lipo hat nun die Zusammenhänge zwischen den Standorten und natürlichen Ressourcen untersucht und ein erstaunlich konsistentes Muster entdeckt: "Je mehr wir angeschaut haben, desto beständiger war das Muster, das wir sahen. An Orten ohne Ahu/Moai gab es kein Frischwasser", sagte Lipo, dessen Erkenntnisse im Journal Plos One publiziert wurden.

Die Ergebnisse würden auch darauf schließen lassen, dass die Statuen nicht nur symbolisch aufgeladene rituelle Orte waren, sondern ins Leben der Gemeinschaft integriert wurden - indem sie aufzeigten, wo auf der ansonsten trockenen Insel die besten Trinkwasserquellen liegen. Die Studie würde zudem die Theorie unterstützen, dass auf der Insel friedvolle Gemeinschaften lebten, die durch das Errichten von Monumenten interagierten und sich miteinander maßen. Das Team will nun erforschen, ob die Größe der Statuen mit der Qualität der Wasserquelle zu tun haben könnte.

Niederländische Seefahrer warfen Statuen um

Die Statuen wurden mehrheitlich zwischen 1250 und 1500 n. Chr. errichtet. Ab 1722, als der niederländische Seefahrer Jakob Roggeveen die Insel betrat, wurden sie alle umgeworfen - die Gründe dafür sind umstritten. Ab den 1950er Jahren wurden einige Plattformen wieder aufgebaut.

