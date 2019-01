Peking: Die unbewohnbare Stadt

Gärtner zerren Jungbäume von einem Lastwagen. Die Bäume sollen eine vierspurige Straße säumen, die ein Bautrupp Tage zuvor neu asphaltiert hat. Dahinter erstreckt sich eine sehr viel größere Baustelle. Auf einer Plakatwand ist zu sehen, was dort in wenigen Monaten stehen soll: ein neuer Stadtteil aus Wohnsilos inklusive Einkaufszentren, Multiplexkino und Schulen. Ebenfalls in Planung: ein überdachter Freizeitpark mit Palmen und Lagunen.



Diese Baustelle südöstlich von Peking ist eine von Dutzenden, die derzeit im gesamten Umland der Hauptstadt entstehen. Ingenieure messen Flächen aus, Bauarbeiter heben Gruben aus und errichten Stelzen aus Beton für die Schienen der Nahverkehrszüge. „Je früher wir Parkanlagen, Einkaufszentren und U-Bahn-Linien einplanen, desto eher werden sich die Menschen wohlfühlen“, ist Stadtplaner Huang Zhiwei überzeugt. „Wir wollen aus den Fehlern Pekings lernen.“



Moderne Wolkenkratzer erheben sich über Pekings Finanzviertel. Entlang der Chang-An-Allee stehen die Bauten der Regierung und Prunkbauten der mächtigen Staatsunternehmen. Im ganzen Stadtgebiet finden sich skurrile Bauwerke aus Glas und Stahl, bei denen sichtbar ist, dass sich Architekten aus aller Welt ausgetobt haben. An Geld mangelt es Chinas Hauptstadt ganz offenbar nicht. Dennoch empfinden die meisten Pekinger ihre Stadt als immer weniger lebenswert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2019)