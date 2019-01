Schweden: Sechs Tote bei Frontalzusammenstoß zwischen Lkw und Kleinbus

Der Frontalzusammenstoß eines Lastwagens mit einem Kleinbus im Norden Schwedens hat nach Angaben der Polizei sechs Menschen das Leben gekostet. Sie bestätigte damit am Samstagabend entsprechende Berichte lokaler Medien.

Der Unfall ereignete sich demnach am frühen Samstagmorgen kurz vor 02.00 Uhr (Ortszeit) auf einer Landstraße nahe der Stadt Masugnsbyn südöstlich von Kiruna. Die Ursache war zunächst nicht bekannt. Anrainer berichteten aber, am Unfallort gebe es eine sehr enge Kurve.

Die Lokalzeitung "NSD" berichtete, alle sechs Todesopfer seien in dem Minivan gesessen. Ein weiterer Insasse sei per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, sein Zustand sei aber nicht ernst. Der Lkw-Fahrer stehe unter Schock, sei aber nicht verletzt, teilte sein Arbeitgeber, das Bergbauunternehmen Kaunis Iron, mit.

(APA/dpa)