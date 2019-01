Haft für Berliner Clanchef, der Bushidos Kinder entführen wollte

Arafat Abou-Chaker ist einer der bekanntesten Clanchefs Berlins. Einst waren er und Rapper Bushido Freunde und Geschäftspartner. Doch das enge Verhältnis der beiden endete vergangenes Jahr, als sich Bushido vom Clan loslöste, dem er regelmäßig die Hälfte seiner Einnahmen überwiesen hatte.

Der bekannt gewaltbereite Abou-Chaker ist nun in Haft, wie der "Spiegel" berichtet. Er wurde im Gerichtssaal bei einem Prozess wegen Körperverletzung festgenommen und in Handschellen abgeführt. Hintergrund sind verdeckte Ermittlungen und Razzien, die im Herbst und Winter letzten Jahres stattgefunden haben. Der Haftbefehl wurde wegen Verabredung eines Verbrechens und Anstiftung zu einer Entführung ausgestellt. Abou-Chaker soll geplant haben, Frau und Kinder von Bushido zu entführen. Auch in Kindesentziehung soll er verwickelt gewesen sein. Gemeinsam mit seinem Bruder Yasser soll er dessen Kinder aus Dänemark von Yassers Frau entführt haben. Abou-Chaker steht außerdem unter dem dringenden Verdacht, nach jemandem gesucht zu haben, der die Entführungs-Pläne gegen Bushidos Familie in die Tat umsetzen würde.

Im Gericht in Berlin war er wegen Körperverletzung geladen: ein Kopfstoß ins Gesicht samt Nasenbruch - gegen einen Hausmeister. Das Gericht sprach Abou-Chaker schuldig und verhängte eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten - auf Bewährung. Den Gerichtssaal konnte der Clanchef dennoch nicht verlassen. Eine Staatsanwältin betrat den Raum und verlas den Haftbefehl.

