Drohnenland USA - ein realistisches Szenario

Drohnen, die Amazon-Pakete liefern. Drohnen, die den Fernsehkanälen direkt und live Bilder von Gefahrenzonen übertragen. Drohnen, die Bilder von sonst unübersichtlichen Menschenmengen zeigen. Drohnen, die den Bauunternehmen den Fortschritt eines Projektes übermitteln. Drohnen, die rasch Organe für Transplantationen liefern. Und Drohnen, die all das auch nachts machen können. In den USA scheinen diese Szenarien keine Zukunftsmusik mehr zu sein.

Vor wenigen Tagen hat die Verkehrsministerin, Elaine Chao, angekündigt, dass die geltenden Regelungen für den Einsatz von Drohnen gelockert werden sollen. So wendet sich die Ministerin mitten im lähmenden Shutdown mit Zuversicht an die Technologie-Branche: Denn für die Lockerung der Regelungen soll die Technik rasch verbessert und ausgebaut werden. Investitionen sind gefragt.

Unbemannte Drohnen dürfen derzeit in den USA nicht über Menschenmengen fliegen, denn die Gefahr eines Absturzes und anschließenden Verletzungen ist groß. Für nächtliche Einsätze braucht es Sondergenehmigungen, diese dürften nach der neuen Regelung fallen. Chao gab an, die kommerzielle Nutzung von Drohnen fördern zu wollen; sie sprach von „erheblichen ökonomischen Vorteilen“. Und: „Das wird helfen, dass unsere Nation weiterhin globaler Führer in der Technologie-Branche bleibt.“

Nicht am Radar

Damit der Einsatz von Drohnen nicht ausufert, schlägt die Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten (FAA) vor, die unbemannten Geräte in Kategorien einzuteilen. Flugkörper unter 25 Kilo gelten demnach als „low-risk“ und sollen keinen größeren Einschränkungen unterliegen. Diese dürfen dann auch über Menschenmengen eingesetzt werden. Was die schwereren Geräte betrifft, müssen die Hersteller künftig beweisen, dass sie bei einem Absturz Menschen nicht so leicht verletzen können. Das betrifft beispielsweise Luftschrauben, die bei Unfällen bereits zahlreiche Schäden angerichtet haben.

Größere und schwerere Drohnen sollen auch künftig nicht über eine größere Anzahl von Menschen fliegen dürfen. Weiterhin untersagt bleibt der Einsatz der unbemannten Geräte in der Nähe von Flughäfen. Erst rund um die Weihnachtszeit hatten in Großbritannien Drohnen den Flugverkehr in London-Gatwick lahmgelegt – mit weitreichenden Folgen. Vor allem kleinere Geräte sind am Radar nicht zu sehen, was große Probleme bereitet.

Der neue Vorschlag der Transportministerin hat freilich auch Kritiker auf den Plan gerufen. Die Befürchtungen reichen von großflächiger und leichter Kontrolle der Bürger bis hin zu unbemannten Flugkörpern, die Bomben transportieren können. Dem US-Entwurf zufolge sollen Drohnenpiloten ein intensives Training absolvieren; darüber hinaus will die Trump-Regierung Drohnen bzw. die Piloten registrieren lassen, damit eine spätere Identifizierung möglich ist. Von einer schnellen Umsetzung des Chao-Vorschlages geht die Nachrichtenagentur Bloomberg indessen nicht aus: Frühestens im Mai 2020 könnte es soweit sein, wenn die Regierung, aber auch die verbesserte Technik mitspielt.

Anzahl der Drohnen steigt

In Österreich gibt es schätzungsweise 100.000 Drohnen. Der ÖAMTC weist darauf hin, dass deren Einsatz – unabhängig von Größe und Gewicht – in folgenden Bereichen immer verboten ist: 1) Dicht besiedeltes Gebiet 2) Menschenansammlungen (außer bei Sondergenehmigungen) 3) Industriegelände mit Feuergefahr 4) Flughäfen und ihr Umland 5) Flugplätze und Notarzthubschrauberplätze. Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland steigt die Zahl der Drohnen unaufhörlich. Der Deutschen Flugsicherung zufolge dürfte die Zahl der unbemannten Fluggeräte bis 2020 auf mehr als eine Million steigen.

(duö)