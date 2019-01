Haare gefunden: Spanien bangt um Kind im Brunnenschacht

Spanien bangt weiter um einen zweijährigen Buben, der beim Spielen in einen 110 Meter tiefen Brunnenschacht gestürzt sein soll. Helfer versuchten unermüdlich, den kleinen Julen in dem kleinen Schacht von nur 25 Zentimetern Durchmesser aufzuspüren, berichtete das spanische Fernsehen Mittwochfrüh.

Mittlerweile seien darin "biologische Überreste" gefunden worden, schrieb die Zeitung "El Pais" unter Berufung auf Polizeiangaben. Es handle sich dabei um Haare, sagte ein Lokalpolitiker spanischen Medien. Es werde angenommen, dass sie von dem verschollenen Kind stammen, Laboruntersuchungen sollten jetzt Gewissheit bringen. Ob Julen noch am Leben ist, ist weiterhin unbekannt.

Rescue services trying to reach a two-year old boy who fell down a well hole in Totalan, Málaga (Andalusia) yesterday. This photo being broadcast by media. Parents have said they heard him cry inside. pic.twitter.com/89iYcJ9JuX