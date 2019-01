Spanien: Verurteilter Mörder brachte seine Anwältin um

Ein wegen der Ermordung seiner Ehefrau verurteilter Mann hat in Spanien seine Anwältin getötet, die ihn vor Jahren im Prozess verteidigt hatte. Die Ermittler gingen von einer Beziehungstat aus, sagte die Präfektin der Region Aragon, Carmen Sanchéz, am Freitag.

Die Anwältin hatte den Mann verteidigt, als er 2003 wegen des Vorwurfs vor Gericht stand, seine Frau erschossen zu haben. Er wurde wegen Mordes zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt, vor zwei Jahren jedoch unter Auflagen entlassen. Möglicherweise hatte sich seither, oder schon zuvor, eine Beziehung zwischen den beiden entwickelt.

In der Nacht zum Freitag wurde seine Leiche am Fuße einer Brücke gefunden, von der er offenbar gesprungen war. Die Leiche der Anwältin war Stunden zuvor in ihrer Wohnung in Saragossa entdeckt worden. Die 48-Jährige wurde erstochen.

Seit Jahresbeginn sind in Spanien laut amtlichen Angaben bereits vier Frauen von ihren Ehemännern, Ex-Partnern oder Lebensgefährten umgebracht worden. Im vergangenen Jahr wurden 47 solche Taten registriert.

(AFP)