Buddhistische Mönche in thailändischem Tempel erschossen

In Thailand haben bewaffnete Angreifer zwei buddhistische Mönche in einem Tempel erschossen. Zwei weitere Mönche seien bei der Attacke am Freitagabend im Süden des Landes verletzt worden, sagte der örtliche Polizeichef Pakdi Preechachon der Nachrichtenagentur AFP.

Der Angriff erfolgte demnach um 19.30 Uhr (Ortszeit, 13.30 Uhr MEZ) in der Provinz Narathiwat. Mehrere schwarz gekleidete Angreifer seien in den abgelegenen Rattanaupap-Tempel eingedrungen und hätten auf die Mönche geschossen.

Prayut Chan-O-Cha will Täter zur Rechenschaft ziehen

Der Chef von Thailands Militärregierung, Prayut Chan-O-Cha, verurteilte den Angriff. Er habe die Behörden angewiesen, die Täter zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen, teilte ein Regierungssprecher mit.

Der an Malaysia grenzende Süden Thailands ist seit Jahren Schauplatz eines blutigen Aufstands muslimischer Rebellen, bei dem seit 2004 bereits 7000 Menschen getötet wurden. Die muslimische Region steht erst seit rund hundert Jahren unter Kontrolle des buddhistischen Königreichs Thailand. Kritiker betrachten Thailands Herrschaft dort als Besatzung und wehren sich dagegen.

Nach Angaben von Human Rights Watch wurden seit dem Beginn des Aufstands mindestens 23 buddhistische Mönche getötet. Erst Anfang Jänner hatte die Rebellengruppe BRN öffentlich verkündet, ihren Kampf fortzusetzen.

(APA/AFP)