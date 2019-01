Weltjugendtag: Pannen vor dem Papst-Besuch in Panama

Panama-Stadt. Für ein kleines Land wie Panama, das etwas mehr als vier Millionen Einwohner zählt, ist es eine Veranstaltung der Superlative: Ab dem heutigen Dienstag bis zum Sonntag findet in dem mittelamerikanischem Land zwischen Atlantik und Pazifik der Weltjugendtag der katholischen Kirche statt. Mehrere Zehntausend Besucher waren bis Montag – hauptsächlich aus den Amerikas – bereits angereist; Papst Franziskus wird am Donnerstag erwartet, am Wochenende schließlich finden in Panama-Stadt Abendgebet und Schlussmesse mit dem Pontifex statt. Insgesamt erwarten die Organisatoren etwa 150.000 Gäste.

Im Vergleich zu anderen Weltjugendtagen mag das eine geringe Teilnahmezahl sein. Vatikan-Sprecher Alessandro Gisotti verwies auf die geografische Lage und auch auf die schwierigen Verkehrsbedingungen im Land. Nach Argentinien und Brasilien ist Panama das dritte lateinamerikanische Land, das den Weltjugendtag ausrichtet. Das heurige Motto stammt aus dem Lukasevangelium: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn / Mir geschehe, wie du gesagt hast.“

Zeitweise Stromausfall

Kurz vor Beginn der Großveranstaltung musste sich Panama mit einigen Pannen herumschlagen. Am Sonntag kam es zeitweise zu einem großflächigen Stromausfall, nicht nur die Hauptstadt war betroffen, sondern auch weite Teile des Landes. In Panama-Stadt evakuierten die Metrobetreiber zwei Linien, eine Zeit lang fiel der Betrieb der Ampeln aus, Geschäfte blieben dunkel. Da sie über Generatoren verfügen, waren der internationale Flughafen und auch der Panama-Kanal vom Stromausfall nicht betroffen.

Den Weltjugendtag hatte Mitte der 1980er-Jahre Papst Johannes Paul II. aus der Taufe gehoben, er findet alle drei Jahre in einem anderen Land statt – zuletzt im polnischen Krakau mit drei Millionen Teilnehmern. Trotz des organisatorischen Großaufwands erhofft sich Panama durch den Weltjugendtag positive Schlagzeilen. Zuletzt geriet das Land nach der Aufdeckung der Panama-Papers über Offshore-Geschäfte und Geldwäsche ins Zwielicht. Obwohl das kleine Land mit dem Kanal über eine der wichtigsten Adern für den Welthandel verfügt, haben viele Jugendliche keine Perspektiven. Gewalt, Kriminalität und vor allem Bandenbildung beherrschen oft den Alltag, darüber hinaus ist Panama einer der Hotspots für den Drogenhandel. Die Teilnehmer des Weltjugendtages sollen jedoch auch panamaische Familien und Jugendprojekte kennenlernen.

Aus Österreich wollen rund 200 Jugendliche nach Panama reisen. Am heutigen Dienstag ist in einer Kapelle in Panama-City ein eigenes Österreicher-Treffen mit Bischof Wilhelm Krautwaschl geplant. (ag./red.)

