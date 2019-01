Luxemburg wird erstes Land der Welt mit Gratis-Öffis

In Luxemburg darf man ab nächstem Jahr die öffentlichen Verkehrsmittel kostenfrei benützen. Wer ab 1. März 2020 in dem zweitkleinsten EU-Staat mit Bus, Straßenbahn und Zug fahren will, braucht kein Ticket mehr, sondern muss nur einen Ausweis zeigen, teilte Infrastrukturminister Francois Bausch am Montag mit. Luxemburg werde so das erste Land der Welt mit Gratis-Öffis.

Die Maßnahme, die mehr Menschen zur Öffi-Benutzung motivieren soll, werde jährlich mit 41 Millionen Euro aus Steuereinnahmen finanziert werden. Fahrten in der 1. Klasse sind weiterhin zu bezahlen. Stellenabbau bei den Verkehrsbetrieben soll es keinen geben, versicherte Bausch. Ticketverkäufer und Kontrollore würden neue Aufgabenbereiche erhalten. Von der Maßnahme profitieren auch ausländische Besucher und Pendler, die bei Fahrten nach Luxemburg nur noch die Strecke bis zur Staatsgrenze zahlen müssten. Derzeit pendeln täglich 200.000 Menschen aus Deutschland, Frankreich und Belgien nach Luxemburg - der Großteil per Auto.

Lücken dürfte es aber weiterhin geben, berichtet die "Neue Zürcher Zeitung": Die Verkehrsgesellschaft AVL der Stadt Luxemburg mit 170 Bussen etwa sei nicht von der Entscheidung der Regierung betroffen. Bausch hofft aber, dass auch die Gemeinden mit der Initiative mitziehen.

Ab 2030 nur noch E-Busse

Der Grün-Politiker bezeichnete den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr als "wichtige soziale Maßnahme" - auch wenn dies kein "Allheilmittel" sei, um die Menschen zum Umstieg auf den Nahverkehr zu bewegen. Zugleich will das kleine Land bis 2023 rund 2,2 Milliarden Euro in die Schiene investieren. Sämtliche Busse sollen bis 2030 elektrisch fahren.

Versuche, die Bevölkerung mit Gratis-Öffis zu mehr umweltfreundlicher Mobilität zu ermuntern, gab es bisher vor alem auf Ebene einzelner Städte: In Tallinn etwa können Einwohner der Stadt gratis die Straßenbahnen, Busse und Bahnen nutzen - eine Maßnahme, die sich auch wirtschaftlich bezahlt gemacht habe. Seit Juli sind auch die Überlandbusse in fast ganz Estland kostenlos. Auch in Manchester etwa sind Busse gratis, die bayrische Stadt Augsburg will Straßenbahnen und Busse ab Ende 2019 zumindest in der Innenstadt gratis machen.

(APA/AFP/Red.)