Versuchte Flugzeug-Entführung: Russe wollte nach Afghanistan

Ein Mann soll versucht haben, ein russisches Passagierflugzeug auf dem Weg nach Moskau zu entführen. Der Verdächtige habe wenige Minuten nach dem Start in Surgut in Westsibirien eine Kursänderung nach Afghanistan gefordert, teilte das Nationale Anti-Terror-Komitee am Dienstag mit. Der Pilot habe sofort eine Sicherheitslandung eingeleitet. Die Lage war ersten Erkenntnissen zufolge unter Kontrolle.

Niemand sei verletzt worden, hieß es. Der Täter ist den Angaben zufolge Russe. Ihm drohen Medienberichten zufolge bis zu zwölf Jahre Haft. Der Mann habe möglicherweise psychische Probleme, meldete die Agentur Tass unter Berufung auf einen Behördensprecher. Er sei bereits früher auffällig gewesen und mehrmals unter Alkoholeinfluss festgenommen worden. Von einem terroristischen Hintergrund war zunächst nichts bekannt.

