Spanien: Mit Steinen gegen Uber-Taxis

Madrid. Ana Sainz saß gerade in der Madrider City in einem Uber-Mietwagen, als plötzlich die Seitenscheibe splitterte. Ein Unbekannter hatte einen Stein auf das Fahrzeug geschleudert, der im Wageninneren landete. Ana Sainz, Tochter des spanischen Rallye-Weltmeisters Carlos Sainz, blieb unverletzt. Und der Steinewerfer wurde im Lager der Taxi-Konkurrenz vermutet.

Das war nicht der einzige derartige Vorfall in den vergangenen Tagen. Spaniens Polizei ermittelt wegen einer Vielzahl gewaltsamer Angriffe auf Fahrzeuge der privaten Fahrdienstleister wie etwa Uber oder Cabify. Meist sind es Steinwürfe, Fußtritte gegen die Karosserie, abgebrochene Seitenspiegel oder zerstochene Reifen. Als Täter werden durchwegs Taxifahrer verdächtigt. Mehrere „taxistas“ wurden bereits festgenommen.

Spaniens Medien sprechen von einem regelrechten „Taxi-Krieg“, der immer radikalere Züge annimmt. Seit die rund 66.000 spanischen Taxifahrer der privaten Konkurrenz formell den Kampf angesagt haben, steigt die Anspannung. Die Taxibranche wirft den neuen Fahrdienstleistern unlauteren Wettbewerb vor und forderte die Regierung auf, die weitere Ausbreitung von Uber & Co. gesetzlich zu beschränken.

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, traten die „taxistas“ in den beiden Großstädten Madrid und Barcelona in einen unbefristeten Streik. Die Taxifahrer blockierten zuletzt Hauptverkehrsachsen, Flughafenzufahrten und Stadtautobahnen. Der Ausstand sorgt in den Metropolen für chaotische Verkehrsverhältnisse – auch an Airports und Bahnhöfen, wo täglich Zehntausende Reisende mit ihren Koffern stranden. Sogar Spaniens König Felipe und Königin Letizia bekamen am Mittwoch die Wut der Taxifahrer zu spüren. Das Königspaar musste durch die Hintertür in die Madrider Touristikmesse Fitur geschleust werden, weil der Haupteingang des Messegeländes von Hunderten Fahrern blockiert wurde und diese dort Barrikaden angezündet hatten. Die „taxistas“ skandierten: „Wir weichen nicht zurück.“ An Königin Letizia, die aus einer bürgerlichen Familie kommt, appellierten sie: „Hilf uns, dein Großvater war auch Taxifahrer.“

Private Konkurrenz ist gewachsen

Spaniens Tourismusministerin, Reyes Maroto, äußerte sich derweil besorgt, dass der Taxi-Konflikt das gute Image des Landes als Ferienparadies schädigen könnte. Erst recht während der Touristikmesse, die von Tausenden Reiseexperten aus aller Welt besucht wird und als eine der wichtigsten Fachmessen der Urlaubsbranche in Europa gilt.

Bereits im vergangenen Sommer, mitten in der Hochsaison, hatten Taxifahrer in vielen spanischen Städten tagelang gestreikt. Auch damals, um eine stärkere staatliche Regulierung der privaten Fahrdienstleister durchzusetzen. Doch geändert hat sich seitdem nichts. Im Gegenteil: Die private Konkurrenz ist weiter gewachsen – weil das Geschäft offenbar gut läuft. Nach Angaben des Verkehrsministeriums sind derzeit rund 13.000 private Mietwagen in Spanien unterwegs, im vergangenen Sommer lag die Zahl noch bei etwa 10.000. Zugleich gibt es etwa 66.000 Taxis, sodass derzeit auf fünf Taxis ein Mietwagen kommt.

Den Taxifahrern, die um ihre Einnahmen fürchten, ist dies zu viel. Sie drängen auf die Umsetzung eines umstrittenen Gesetzes aus dem Jahr 2015, das eigentlich vorschreibt, dass auf 30 Taxi-Lizenzen nur eine Lizenz für die Konkurrenz vergeben werden darf. Doch die privaten Dienstleister sind erfolgreich darin, ihre Transportlizenzen gerichtlich einzuklagen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2019)