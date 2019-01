Neuer „Fall Relotius“

Antwerpen/Den Haag. Ist Claas Relotius überall? Nach dem Skandal über jenen preisgekrönten Journalisten des deutschen Magazins „Der Spiegel“, der im Dezember als Schreiber mehr oder weniger erfundener Reportagen und Berichte enttarnt worden war, flog ein ähnlicher Fall auch in den Niederlanden und Belgien auf.

Diesfalls heißt der Nachrichtenerfinder Peter Blasic. Publiziert hat der freischaffende Autor meist unter dem Pseudonym Peter Mertens in niederländischen Medien sowie in flämischen Medien in Belgien. Darunter sind so bekannte Titel wie „HP/De Tijd“, „Nieuwe Revu“ und „Elsevier“ (Niederlande) sowie das Magazin „Knack“ und die Website Apache (Belgien).

Blasic, er soll 42 Jahre alt und im Brotberuf eigentlich Beamter der Stadt Roermond sein, schrieb meist Stücke über die Drogenszene im Benelux-Raum, über Jihadisten von dort, die in Syrien und im Irak für den Islamischen Staat (IS) kämpften und noch immer kämpfen, und über die Mafia.

„Aufgeflogen ist Blasic durch eine Story über die Ukraine, die er fast Wort für Wort aus der Zeitschrift ,Foreign Policy‘ übernommen hat. Einem unserer Leser ist das aufgefallen, und er hat uns informiert“, berichtet die Chefredaktion der Zeitschrift Knack. Demnach sei den Kollegen aus der Redaktion der Website Apache bereits 2014 aufgefallen, dass Blasic plagiiere. Er habe damals offenkundig Artikel von dänischen Zeitungen übernommen und sie fast wörtlich ins Niederländische übersetzt Apache angeboten. Danach habe die Website die Zusammenarbeit mit ihm beendet.

„Zu gut, um wahr zu sein“

Frits van Exter, Vorsitzender des niederländischen Rats für Journalistik, vergleicht den Fall ebenfalls mit jenem von Claas Relotius in Deutschland. „Je anonymer die Quellen, desto mehr Alarmglocken müssten in Redaktionen läuten“, sagt er. Denn die Fake-News-Storys von Blasic und Relotius seien oft „zu gut, um wahr zu sein“. (htz)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2019)