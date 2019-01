Die Suche nach 40.000 Vermissten

Mexiko-Stadt. Mit Pinselstrichen werden graue Erdreste von der Hinterseite des aus dem Boden ragenden Schädels gestrichen. Neben ihm ist ein Stück Seil sichtbar. Später legen die Forensiker einen Unterschenkelknochen und einen Schuh frei. Der Fund, der sich in dem Erdloch offenbart, ist kein schöner. Aber für die Menschen, die um das Grab auf einem Hügel bei der Stadt Huitzuco im Bundesstaat Guerrero stehen, bedeutet er einen Erfolg. Sie sind Teilnehmer der 4. Nationalen Suchbrigade in Mexiko. Jeder von ihnen hat mindestens einen verschwundenen Angehörigen. Gemeinsam suchen sie nach ihren Gräbern.

In Mexiko sind nach jüngsten Angaben mehr als 40.000 Menschen im Register für Verschwundene eingetragen. Die meisten Vermissten gibt es im nördlichen Bundesstaat Tamaulipas an der Grenze zu den USA. Die Zahl der Verschwundenen ist seit 2006 stark gestiegen. Hintergrund sind häufig Kämpfe zwischen Drogenkartellen, oft verschwinden auch Unschuldige, sogar Kinder. Meist jedenfalls junge Männer.

Die Ermittlungen in den Fällen sind zäh. Auf große Unterstützung seitens Polizei und Staat könnten sie nicht hoffen, sagen die Angehörigen. Vermisstenanzeigen könnten für die Betroffenen sogar ein Risiko bedeuten. Deshalb haben sie sich zusammengeschlossen und suchen nach Gräbern.

Wo ist der Boden lockerer?

Zwei Wochen war die genannte Brigade mit etwa 200 Teilnehmern aus ganz Mexiko im südlichen Staat Guerrero am Pazifik unterwegs. Bei früheren Suchen hatten sie nicht weniger als 4000 Überreste gefunden, die Hinweise auf Verschwundene bringen könnten. Von Stoffresten bis zu Fingerknöcheln ist jeder Fund wichtig. Oft genug sind es Leichen.

Wichtig dafür sei die Unterstützung der Bevölkerung, erklärt María Herrera Magdalena (69), eine der Sucherinnen. Sie hat vier vermisste Söhne. Die Gruppe bekommt Tipps, wo sich die Suche lohnen könnte. Mit Schaufeln und Spitzhacken zieht man los, achtet auf Zeichen. Wo sieht die Erde anders aus? Wo fühlt sich der Boden lockerer an? Wo wächst höheres Gras, weil der zersetzte Körper wie Dünger wirkt? Werden sie fündig, wird die Generalstaatsanwaltschaft angerufen, die Forensiker schickt.

Das Misstrauen in die Behörden ist dennoch groß. Ein Grund dafür liegt etwa 30 Kilometer von Huitzuco entfernt: die Kleinstadt Iguala, die wegen des Verschwindens von 43 Lehramtsstudenten anno 2014 bekannt ist. Wie sich zeigte, hatten Polizisten sie verschleppt und einem Verbrechersyndikat übergeben. Die jungen Männer wurden umgebracht und verbrannt. Unabhängige Untersuchungen zweifeln die Beteiligung von Banditen aber mittlerweile an.

Während der Suche wird die Gruppe jedenfalls von Polizisten bewacht. Nicht jedem in der Gegend gefällt das Herumschnüffeln.

Vornüber ins Grab gestürzt

Die an dem Tag gefundene Leiche wurde nach ersten Schätzungen der Forensiker bereits vor einigen Jahren vergraben. Aufgrund der Lage nehmen sie an, dass der Mann an der Grube erschossen wurde und vornüber ins Loch fiel.

Wenn es keine Vermisstenanzeige gibt, kann die Identität der Toten häufig nicht festgestellt werden, da DNA-Material zum Abgleich fehlt. Nach Angaben der Kommission zur Suche von Vermissten gibt es in Mexiko derzeit rund 36.000 Leichen, die nicht identifiziert sind. Ob die Familie des Toten in Huitzuco je von dem Leichenfund erfahren wird, ist ungewiss. (DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2019)