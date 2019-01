Fünf Tote bei Zusammenprall zwischen Hubschrauber und Kleinflugzeug

Das Kleinflugzeug, das am Freitagnachmittag in den Bergen von La Thuile im Aostatal mit einem Helikopter kollidiert ist, ist nach Medienangaben aus dem Wintersportort Megeve in Frankreich abgeflogen, ohne einen Flugplan angegeben zu haben. Bei den beiden Verletzten handelte es sich offenbar um einen Schweizer und einen Franzosen, berichteten lokale Medien.

Rettungsmannschaften seien noch am Unglücksort im Einsatz. Die Kollision passierte über dem Rutor-Gletscher. Die italienische Luftfahrtbehörde hat Untersuchungen über die Ursachen des Unglücks eingeleitet.

