Spanien: Abschied vom kleinen Julen

Madrid/Málaga. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde am Sonntag der zweijährige Julen in seinem südspanischen Heimatort Málaga beerdigt. Der leblose Körper des Buben war Samstagfrüh nach einer 13-tägigen dramatischen Suche in einem tiefen Brunnen gefunden worden. Damit ging eine äußerst schwierige Bergungsoperation zu Ende, die die spanische Nation in Atem gehalten und weltweit Schlagzeilen gemacht hatte. Die Flaggen in Málaga, der größten Stadt an der Costa del Sol, wehten auf Halbmast.

Die Nachricht vom Tod Julens löste eine Welle der Solidarität aus. „Ganz Spanien schließt sich der unendlichen Traurigkeit der Familie Julens an“, schrieb Regierungschef Pedro Sánchez auf Twitter. Sánchez dankte den rund 300 Helfern, die am Unglücksort tagelang bis zur Erschöpfung gearbeitet hatten, für ihren „unermüdlichen Einsatz“. König Felipe und Königin Letizia drückten Julens Familie ebenfalls ihr Beileid aus. Über die sozialen Netzwerke schickten Tausende Menschen Trauerbotschaften wie zum Beispiel: „Adiós Julen, wir vergessen dich nicht.“

In 71 Metern Tiefe geborgen

Nach mehreren gescheiterten Rettungsversuchen war es in der Nacht zum Samstag acht Bergleuten gelungen, einen unterirdischen Stollen bis zu Julen zu graben. Er war am 13. Jänner nahe dem Dorf Totalán beim Spielen in den nur 25 Zentimeter breiten Schacht gestürzt – seither hatte es kein Lebenszeichen von ihm gegeben. Beim Stollenbau mussten die Bergbauexperten Sprengstoff benutzen, um Felsbrocken zu beseitigen, die ihnen den Weg versperrten.

Die Retter fanden Julen schließlich dort, wo sie ihn vermutet hatten: in ziemlich genau 71 Metern Tiefe unter einer Erdschicht. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass sich von der Brunnenwand bei Julens Sturz Erdbrocken und Steine lösten, unter denen er dann verschüttet wurde. „Aber das ist eine Hypothese, die noch genauer untersucht werden muss“, sagte Alfonso Rodríguez Gómez, der Sprecher der Einsatzleitung. Die Polizei und eine Untersuchungsrichterin haben die Ermittlungen übernommen. Nach dem vorläufigen Autopsiebericht, aus dem spanische Medien zitierten, starb Julen bereits beim Sturz in die Tiefe. Er sei offenbar ungebremst in die Tiefe gefallen.

Bohrloch war ungesichert

Die Eltern Julens und die Bergungsmannschaften hatten bis zuletzt auf ein Wunder gehofft. Sie hatten sich daran geklammert, dass Verschüttete zuweilen noch nach Tagen lebend geborgen werden können – soweit sie in ihrer Umgebung genügend Luft zum Atmen haben.

Das Loch war ein Brunnen, den Julens Onkel einige Wochen zuvor hatte bohren lassen; offenbar wollte er nach Wasser suchen. Nach dem bisherigen Stand der Dinge ließ er den Brunnen ohne behördliche Genehmigung bohren. Und ohne anschließend das Bohrloch abzusichern.

Nun prüft die U-Richterin, inwieweit bei Julens Tod Fahrlässigkeit im Spiel war. Und ob dies für den Brunnenbesitzer oder für das mit dem Brunnenbau beauftragte Unternehmen strafrechtliche Konsequenzen hat. Auch die Aufarbeitung der schwierigen Bergungsaktion dürfte Spanien noch eine Weile beschäftigen. Immer wieder musste das Rettungsteam empfindliche Rückschläge einstecken.

Die Unglücksstelle lag an einem schwer zugänglichen Bergabhang. Deswegen mussten zuerst Teile des Berges abgetragen und breite Zugangswege gebaut werden, um überhaupt mit dem tonnenschweren Rettungsgerät bis ans Brunnenloch zu kommen. Dann sorgten mehrere Erdrutsche für Verzögerungen. Und als die Spezialisten schließlich eine Rettungsröhre parallel zum Brunnen in die Tiefe trieben, machten ihnen harte Gesteinsschichten zu schaffen. Statt der geplanten 24 bis 48 Stunden dauerte der Bau dieser Röhre fünf Tage. „Es schien fast so, als ob sich der Berg gegen uns verteidigen würde“, schilderte Behördensprecher Rodríguez Gómez.

„Wir taten, was möglich war“

Durch diese vertikale Rettungsröhre gelangten am vergangenen Donnerstag acht Bergleute in die Tiefe. Dort begannen sie, einen vier Meter langen horizontalen Stollen zu graben – der schließlich zu Julen führte. „Wir haben alles getan, was menschlich oder technisch möglich war“, sagte Rodríguez Gómez. Stets getrieben von der Hoffnung, dass Julen vielleicht doch noch lebend gefunden werden könne. Die Rettungsaktion sei eine „beispiellose und kolossale Mission“ gewesen. „Doch leider“, bedauerte Rodríguez Gómez, „nicht mit dem erwünschten Ende“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.01.2019)