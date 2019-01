Sex beim Autofahren: Paar baute Unfall in Duisburg

Es ist eine dieser Polizei-Presseaussendungen, die einen ungläubig staunend zurücklassen. Die Polizei in Duisburg berichtete am Montag von einem Verkehrsunfall der besonderen Art. Denn am Steuer des verursachenden Autos hätten ein 70-Jähriger und eine 34-Jährige Geschlechtsverkehr gehabt.

Dabei sah der Polizei zufolge alles zunächst so aus wie ein üblicher Verkehrsunfall der ursprünglichen Wortbedeutung mit Blechschaden. Ein Wagen war auf einer Kreuzung in einen anderen gekracht - die Ampel war ausgefallen. Der Wagen des genannten Paares soll dabei die Vorfahrtsregeln missachtet haben.

Dann stellten die Beamten die entscheidende Frage: Wer ist gefahren? "Weil die Angaben des Rentners und seiner jungen Begleiterin, die gleichzeitig Halterin des Pkw ist, nicht eindeutig waren, bohrten die Polizisten nach", heißt es dazu im Polizeibericht.

Die 34-Jährige habe schließlich eingeräumt, dass sie während der Fahrt auf dem Schoß des 70-Jährigen gesessen und man Geschlechtsverkehr gehabt habe. "Das Lenken, Schalten und Treten der Pedale habe man sich geteilt." Und die Sache wurde noch interessanter: Denn weder der Mann noch die Frau hatten einen Führerschein. Ermittelt wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

