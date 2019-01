Die USA in der Kältestarre

New York. Nun sind die Amerikaner grundsätzlich stets ein wenig in Katastrophenstimmung, wenn einmal der Winter kommt. Zehn Zentimeter Neuschnee reichen etwa in New York oftmals aus, um die Metropole lahmzulegen. Dann wird schon mal der Notstand ausgerufen, Flughäfen werden gesperrt und Schulen geschlossen. Der Verkehr bricht zusammen, und Menschen müssen aus feststeckenden Autos gerettet werden. Aber trotzdem: Was sich aktuell in weiten Teilen des Landes abspielt, ist auch für die USA einmalig.

Auf minus 30 Grad Celsius sank die Temperatur am Mittwoch in Chicago, der drittgrößten US-Stadt, noch ein wenig kälter war es weiter nördlich in Wisconsin. Mit dem „Windchill“, also der Berücksichtigung des damit einhergehenden eisigen Windes, fühlt sich das schnell wie minus 60 Grad an. Entsprechend waren die Behörden in Alarmstimmung versetzt: Die Menschen sollen in ihren Häusern bleiben, Autofahrten vermeiden, Decken und Heizstrahler bereithalten, falls die Heizung ausfällt. Der Bundesstaat Wisconsin rief überhaupt gleich vorsorglich den Notstand aus. Eine derartige Kälte ist man auch hoch im Norden, nahe der Grenze zu Kanada, nicht gewohnt.

Sorge um Obdachlose

Groß war die Sorge um die vielen Obdachlosen, allein in der Großstadt Chicago leben etwa 80.000 Menschen auf der Straße. Zwar gibt es grundsätzlich beheizte Notunterkünfte, wo alle, die keinen Schlafplatz haben, unterkommen können. Allerdings scheuen sich viele Obdachlose, dort zu übernachten. Von Sicherheitsmängeln ist oftmals die Rede, immer wieder tauchen Fälle von Diebstählen oder Misshandlungen auf. Freilich: Bei Temperaturen von minus 30 Grad können innerhalb von acht Minuten im Freien ohne entsprechende Kleidung Erfrierungen auftreten. Entsprechend forderte der Bürgermeister der rund 2,7 Einwohner zählenden Metropole, Rahm Emanuel, alle Obdachlosen auf, Schutz in Unterkünften zu suchen. Weiters organisierten die Behörden zahlreiche Busse, die als mobile Notunterkünfte durch die Stadt geschickt wurden. Sie sollen zumindest bis Freitag im Einsatz sein – dann sollen sich die Temperaturen wieder bei für die Jahreszeit verhältnismäßigen minus fünf bis minus zehn Grad einpendeln.

Nicht nur die Region um Chicago war von der Kältestarre betroffen, sondern weite Teile des Landesinneren. Der nationale Wetterdienst kündigte „eine der kältesten arktischen Luftmassen seit jüngerem Gedenken“ an. In fast einem Dutzend Bundesstaaten von North Dakota bis Ohio wurden die niedrigsten Temperaturen seit einer Generation erwartet. Bislang wurden sechs Todesfälle gemeldet, unter anderem in Minnesota, Iowa und Indiana. Zu Wort meldete sich auch Donald Trump: „Im schönen Mittleren Westen“ werde es so kalt wie noch nie, schrieb der Präsident auf Twitter. „Was zum Teufel ist mit der Erderwärmung los? Komm schnell zurück, wir brauchen dich!“

Der Polarwirbel ist schuld

Meteorologen machen für die extreme Kälte den sogenannten Polarwirbel (siehe Kasten links) verantwortlich. Dieser habe sich, möglicherweise wegen des Klimawandels, vorübergehend verschoben und bringe deshalb jene Temperaturen, die normalerweise in der Arktis vorherrschen, weiter in den Süden. Auch wenn die Winter grundsätzlich kürzer und wärmer würden, steige die Gefahr von öfters wiederkehrenden Kälteperioden, die mehrere Tage oder auch Wochen andauern können.

Lexikon Polarwirbel. Für die arktischen Temperaturen im Mittleren Westen der USA ist eine Störung des Polarwirbels (Polar Vortex) verantwortlich. Die Kaltluftzone kreist normalerweise über dem Nordpol. Das großräumige, bis zur Stratosphäre reichende Tief spielt eine bedeutende Rolle in der atmosphärischen Zirkulation. Wird der Polarwirbel durch eine Erwärmung der Stratosphäre, des zweiten „Stockwerks“ der Erdatmosphäre, abgeschwächt oder gespalten, kommt es zu einem Kaltluftvorstoß in anderen Regionen. Denn ein starker Polarwirbel stabilisiert die darunter liegenden Westwinde, die wie eine Barriere zwischen der milden Luft im Süden und der eisigen Luft im Norden wirken. Wird der Wirbel schwächer, werden auch die Westwinde schwächer oder bleiben ganz aus. Die kalte Luft kann ungehindert in gemäßigte Breiten ausfließen. Bereits im Dezember hatten Atmosphärenforscher aufgrund stratosphärischer Daten einen besonders frostigen Winter vorhergesagt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)