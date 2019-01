Bratwurstmuseum auf ehemaligem KZ-Außenlager Buchenwald geplant

Ein etwas heikles Bauprojekt ist im deutschen Bundesland Thüringen geplant: Auf Teilen eines ehemaligen Außenlagers des KZ Buchenwald soll ein Bratwurstmuseum entstehen. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadt Mühlhausen, Anke Pfannstiel, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Thüringen ist bekannt für seine Rostbratwürste. In dem Außenlager im Norden des Landes wurden von September 1944 bis Februar 1945 rund 700 jüdische Frauen hauptsächlich aus Ungarn und Polen gefangen gehalten. Bei Mühlhausen gab es gesamt zwei Außenlager namens "Martha 1" und "Martha 2"; in beiden waren hunderte Häftlinge, die in Fabriken im Flugzeugbau (Junkers) sowie einem Werk für Präzisionsmessgeräte und Zünder tätig waren. Das Projekt bezieht sich auf letzteres Lager. Den etwa 2,5 km langen Weg dorthin und zurück mussten die Frauen auch im Winter zu Fuß bewältigen, häufig ohne Schuhe und unzureichend gekleidet.

In Martha 1 kamen von Frühjahr 1944 bis April 1945 bis zu 800 Männer unter, vor allem aus der UdSSR, Polen, der Tschechoslowakei und Frankreich. Beide Lager wurden im März/April 1945 aufgelöst. Die Verbliebenen wurden in KZ verlegt, wo die meisten verhungerten oder an Krankheiten starben.

Skepsis und Neugier

Das Bratwurstmuseum hat bisher seinen Standort in Holzhausen bei Arnstadt und soll nach Mühlhausen umziehen.

Der Sprecher der KZ-Gedenkstätte Buchenwald reagierte am Donnerstag zurückhaltend auf die Standortpläne. "Ich möchte nicht von vornherein ausschließen, dass es möglich ist, bin aber gleichzeitig gespannt, welche Vorschläge gemacht werden, um eine angemessene Form der Erinnerung innerhalb des Nutzungskonzepts zu gewährleisten", sagte Rikola-Gunnar Lüttgenau der Deutschen Presse-Agentur.

