Kälte in Nordamerika: Vier Paar Socken sind nicht genug

Die grimmige arktische Kälte hält weite Teile Kanadas und den Mittleren Westen der USA weiter fest im Griff. Eine Eisglocke liegt seit Tagen über dem Kontinent und bringt Temperaturen bis zu minus 40 Grad Celsius. Wind führt da und dort zu gefühlten Temperaturen, die bei bis zu minus 50 Grad liegen.

„Ich will wieder nach Hause zurück“, sagt Denise Morancie, die in der kanadischen Stadt Winnipeg auf einen Bus wartet. „Nach Hause“ – das ist für sie die Karibik. Von dort stammt Denise, aber sie lebt seit Jahren in Winnipeg, das bekanntermaßen zu den kältesten Städten Kanadas zählt. „Jedes Jahr höre ich, das ist das schlimmste Jahr. Aber heute ist der schlimmste Tag“, meint sie. Sie hat mehrere Schichten Kleidung an, wie es empfohlen wird, „und etwa vier Paar Socken“. Aber auch das hilft nicht. „Mir ist immer noch kalt.“

Winnipeg, Hauptstadt der Provinz Manitoba, sowie weite Teile Ontarios und Quebecs und die Gemeinden in den Arktisterritorien liegen im Einflussbereich der Kälte, die von der Polarströmung Polar Vortex (polarer Wirbel) bestimmt wird und bis in den Mittleren Westen reicht. In Winnipeg wurden am Donnerstagmorgen minus 32 Grad gemessen, mit der Windkälte, dem „Windchill“, liegt die gefühlte Temperatur zwischen minus 40 und minus 50 Grad Celsius. In Toronto sind es minus 21 Grad (minus 35 Windchill), in Ottawa minus 20 Grad mit einem Windchill um minus 30. Tendenz fallend.

Ähnliche Temperaturen werden aus Chicago, Milwaukee und Minneapolis (USA) gemeldet. Nachdem dort am Mittwoch landesweit mindestens 2700 Flüge abgesagt werden mussten, wurde für Donnerstag erneut mit dem Ausfall von etwa 1800 Flügen gerechnet. Auf dem Chicagoer O'Hare-Flughafen froren Treibstoffleitungen ein. Die Bahngesellschaft Amtrak muss Züge streichen, weil Weichen nicht gestellt werden können und Stromleitungen versagen. Zahlreiche Passagiere sitzen in Chicagos Union Station, dem Hauptbahnhof, fest.

Allerorten frieren Wasserleitungen und bersten. Vielerorts ist der Postdienst eingestellt, in den USA sind mancherorts die Schulen geschlossen. Besonders schlimm: In Wisconsin stellte eine Firma die Auslieferung von Bier ein, weil es beim Transport frieren und Flaschen und Dosen platzen könnten.

Vielerorts haben Gemeindezentren und andere Einrichtungen als Wärmezentren für Obdachlose und andere besonders unter der Kälte leidende Menschen geöffnet. Erfrierungen sind häufig, in den USA forderte die Kälte bis Donnerstagmorgen (MEZ) mindestens acht Todesopfer.

Die Sache mit der Windkälte

Verantwortlich für die Kälte ist die arktische Luftmasse Polar Vortex, die normalerweise stabil über der Polarregion liegt. Wenn sie sich infolge großer Turbulenzen wie heuer spaltet, fließt Kaltluft gen Süden – diese fühlt sich durch den Windchill noch kälter an. Jeder, der in Österreich derzeit an einer Bushaltestelle steht oder spazieren geht, weiß, dass es sich kälter anfühlt, wenn der Wind weht. Bisweilen ist man sogar überrascht, wenn es objektiv doch um die null Grad hat, es aber weit frostiger wirkt.

Der Grund dafür ist, dass der Wind hautnahe, relativ warme Luftschichten wegbläst und in Kontakt mit der Haut dort die Verdunstung verstärkt; bei Verdunstung entsteht Kälte, weil Wärme aus der Körperoberfläche abgezogen wird und entweicht. Bei trockenen Gegenständen, etwa Autos, ist dieser Effekt nicht aktiv.

Für den Unterschied zwischen objektiver Lufttemperatur und gefühlter Kälte ist die Windgeschwindigkeit maßgeblich, man hat dazu einen Windchill-Index ermittelt. Er wurde zuletzt 2001 auf kanadische Initiative hin neu berechnet, durch Versuche mit Freiwilligen in einem Windkanal. Man findet ihn leicht im Internet.

Liegt etwa die Lufttemperatur bei minus 20 Grad und die Windgeschwindigkeit bei 50 km/h, fühlt sich das an wie minus 35 Grad bei Windstille. Aus null Grad werden bei 60 km/h fast minus neun Grad (wobei man das Grad weglassen kann, weil es nicht objektiv messbar ist). Bei einem Windchill von minus 50 kann nackte Haut nach zwei bis fünf Minuten einfrieren. In der kanadischen Arktisgemeinde Kugaaruk wurden am 13. Jänner 1975 minus 51 Grad Celsius gemessen, die damals einen Windchill von minus 78 ergaben – laut Kanadas Wetterdienst bisher der Windchill-Rekord in Kanada.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.02.2019)