Italiens Verkehrsminister will Brennerautobahn inspizieren lassen

Nach den Verkehrsproblemen wegen heftigen Schneefällen in Südtirol am Wochenende, die am Samstag zur Schließung der Südtiroler Brennerautobahn A22 in beiden Fahrtrichtungen geführt hat, drohte der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli am Sonntag mit Konsequenzen. "Wir wollen klären, warum sich diese Missstände auf der A22 ereignet haben", so der Minister.

Der Verkehrsminister kündigte eine Inspektion beim Autobahnbetreiber an. Er wolle feststellen, ob die Gesellschaft genug unternommen habe, um die Sicherheit der Autofahrer zu garantieren, so Toninelli laut Medienangaben vom Sonntag.

Die Konzession der Brennerautobahn sei seit Jahren abgelaufen. Verhandlungen seien für deren Erneuerung im Gange. "Wir stehen einen Schritt vor der Erneuerung der Konzession, mit einer Verwaltung, die vollkommen in öffentlicher Hand und viel günstiger sein soll", sagte Toninelli.

(APA)