Absturz in US-Wohnsiedlung: Kleinflugzeugpilot und vier Bewohner tot

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf ein Einfamilienhaus im US-Bundesstaat Kalifornien sind fünf Menschen getötet worden. Bei den Toten handle es sich um den Piloten der Maschine und um vier Bewohner des Hauses in Yorba Linda, wie das Büro des Sheriffs in Orange County am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte. Die Absturzursache werde untersucht.

Auf Bildern der örtlichen Feuerwehr ist ein ausgebranntes Haus zu sehen. Der lokale Sender KTLA berichtete, das zweimotorige Flugzeug vom Typ Cessna sei erst kurz vor dem Absturz vom Flughafen Fullerton gestartet. Augenzeugen sagten KTLA, die Maschine scheine bereits in der Luft Feuer gefangen zu haben. Dann seien das Flugzeug und Wrackteile auf das Wohngebiet in Yorba Linda gestürzt.

Auf einer Videoaufnahme ist im Hintergrund ein schwerer Brand mit dunklem Rauch zu sehen. Im Vordergrund löscht ein Nachbar ein brennendes Wrackteil mit einem Gartenschlauch. Ein Foto auf der Internetseite des Senders zeigt verbeulte Überreste eines Flugzeugrumpfs in einem Garten.

(APA/dpa)