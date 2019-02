Die jüngste Insel der Welt

Sydney. Hätte man geahnt, dass Hunga-Tonga-Hunga Ha'apai so ausdauernd ist, vielleicht hätte man ihr einen Namen verliehen, der sich leichter aussprechen lässt. Doch eigentlich gaben Forscher dem neuesten Eiland im Inselstaat Tonga nur wenig Chancen auf ein Überleben. Drei bis vier Monate hieß es.

Als die Insel vor vier Jahren entstand, war ihre Geburt ein Spektakel. Fischer berichteten von einem Brodeln im Meer, vom Hafen von Tongas Hauptstadt Nuku'alofa sah man eine Rauchwolke in den Himmel steigen. Drei Wochen arbeiteten die Kräfte des Unterwasservulkans, dann war die Insel zwei Kilometer lang und ragte am höchsten Punkt 120 Meter aus dem Meer. – (c) Die Presse

Der Nasa-Wissenschaftler Dan Slayback hat die Geburt der Insel und ihre ersten Jahre auf Satellitenbildern beobachtet. Im Oktober reiste der Forscher mit Kollegen nun selbst in die Südsee, wie erst jetzt in einem aktuellen Blogeintrag der Nasa bekannt wurde. „Wir waren alle wie aufgeregte Schulkinder“, sagte Dan Slayback über seinen Besuch. Es habe noch nicht einmal eine Karte des neuen Stück Landes gegeben.

Auch die Satellitenbilder hätten sich als trügerisch erwiesen. So waren die Strände in echt deutlich steiler und die Wellen machten eine Landung auf der Insel deutlich schwieriger als gedacht. Auch an Land stießen die Forscher auf Probleme. „Das meiste ist schwarzer Kies, ich nenne es nicht Sand – erbsengroßen Kies – und wir trugen hauptsächlich Sandalen.“ Das sei ziemlich schmerzhaft gewesen.

Eulen und Schwalben kamen

Slayback und seine Kollegen waren nicht nur an der Insel interessiert, weil die Wissenschaft nach wie vor nicht alles darüber weiß, wie neue Inseln entstehen und sich danach weiterentwickeln. Die Forscher hofften auch, Parallelen dazu finden zu können, wie vulkanische Landschaften auf dem Mars mit Wasser interagieren.

Am meisten überraschte die Wissenschaftler bei ihrem Besuch dann aber der Schlamm, der aus dem Kegel des Vulkans kam. „Auf den Satellitenbildern sehen Sie dieses helle Material“, sagte Slayback. Das sei heller Tonschlamm gewesen, der sehr klebrig war. „Ich bin immer noch ein wenig ratlos, woher er kommt, weil es keine Asche ist.“

In den vergangenen Jahren hatte sich auch überraschend viel Vegetation und Tierleben auf der Insel angesiedelt. Die Pflanzensamen sind vermutlich über den Kot von Vögeln auf der Insel gelandet. Vögel sind auch die ersten Bewohner des Eilands. Die Forscher sahen eine Schleiereule und brütende Rußseeschwalben, die in den tiefen Spalten der Klippen um den Kratersee Unterschlupf gefunden haben. Klar sei den Forschern geworden, dass die Insel viel schneller erodiere, als ursprünglich angenommen. HTHH – wie das Eiland von Wissenschaftlern kurz genannt wird – ist Teil des vulkanisch höchst aktiven Tonga-Kermadec- Inselbogens.

Die Insel wird von zarter Vegetation in Beschlag genommen. – (c) Dan Slayback

Forschungsinsel Surtsey

Die neue Insel im Königreich Tonga ist eine von nur drei, die in den vergangenen 150 Jahren entstanden sind und länger als ein paar Monate überlebt haben. Die bekannteste ist die Insel Surtsey vor der Küste von Island, die seit 1963 besteht. Durch eine Serie an Ausbrüchen eines unterseeischen Vulkans, die insgesamt dreieinhalb Jahre dauerte, entstand die heute rund 14 Quadratmeter große Insel. Auch Surtsey wurde erstaunlich rasch von Pflanzen besiedelt, aktuell sind 51 Arten an Pflanzen, 75 Moose und 71 Flechten verzeichnet. Auch zahlreiche Vogelarten, Schmetterlinge, Insekten, Robben und Seehunde haben dort eine neue Heimat gefunden. Die Insel ist für die Öffentlichkeit gesperrt und nur Wissenschaftlern zugänglich. Surtsey schrumpft zwar stetig, dem Eiland wird aber eine Lebensdauer bis 2120 gegeben.

Wie lange sich Hunga-Tonga-Hunga Ha'apai am Leben halten kann, ist schwer zu sagen. Erste Schätzungen gehen aber davon aus, dass sie die kommenden 30 Jahre überdauern kann.

