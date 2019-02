Mann tötete Puma mit bloßen Händen

Ein Jogger im US-Bundesstaat Colorado konnte die Attacke eines Pumas erfolgreich abwehren. Medienberichten zufolge habe sich der Mann umgedreht, nachdem er ein Geräusch gehört hatte. Der Puma habe daraufhin versucht, ihn ins Gesicht zu beißen, wie die Behörde für Naturparks und Wildtiere mitteilte. Demnach sei bei dem Berglöwen, der angeblich noch kein Jahr alt war, durch den laufenden Mann der Jagdinstinkt geweckt worden. Der Jogger sagte den Behörden, er habe dem aggressiven Tier die Luft abgeschnürt.

Der Löwe habe sich auf den Läufer gestürzt, ihm ins Gesicht und das Handgelenk gebissen. Nachdem er das Wildtier getötet hatte, habe der Mann den Park verlassen und Hilfe gerufen. Er habe Verletzungen im Gesicht, an den Handgelenken, Armen, Beinen und am Rücken erlitten. Sie seien ernst, aber nicht lebensgefährlich gewesen.

An sich gelten Pumas als menschenscheu. In den vergangenen 100 Jahren wurden nicht einmal 20 Menschen von Berglöwen getötet. In Colorado ist die Puma-Population besonders hoch. Seit 1990 starben drei Menschen bei Attacken, 16 wurden verletzte.

