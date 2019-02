Londoner Restaurant bietet Eichhörnchen-Lasagne an

Niedlich und wohlschmeckend? In einem Restaurant im Londoner Viertel Borough Market steht seit einiger Zeit immer wieder Eichhörnchenfleisch auf der Speisekarte. Das Restaurant "Native" servierte seinen Kunden dort kürzlich neben anderen lokalen Speisen auch Lasagne mit Eichhörnchen-Ragout.

Verspeist werden ausschließlich Grauhörnchen. Die Tiere wurden Ende des 19. Jahrhunderts aus Nordamerika importiert und werden in Großbritannien als Plage wahrgenommen, weil sie die Population der roten Eichhörnchen gefährden. Grauhörnchenfleisch gilt als besonders nachhaltig, weil sie ohnehin gejagt und getötet werden.

Restaurantbesitzer Ivan Tisdall-Downes sagte dem "Sunday Telegraph": "Es schmeckt fast genau wie Kaninchen."

Nothing like a bit of squirrel. 1000 times more sustainable than almond ‘milk’ or avacados and tasty too! ⁦@GametoEat⁩ pic.twitter.com/QiDsxELcuC