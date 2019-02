Thailand: Putschgerüchte und eine entmachtete Prinzessin

Bangkok. Die in der Nähe von Bangkok gesichteten Panzer fuhren wohl nur zu einer Übung. Doch es dauerte nicht lang, da machten Putschgerüchte die Runde. Panzer in der Nähe der Hauptstadt – das weckt in Thailand Erinnerungen. Seit der Gründung der konstitutionellen Monarchie 1932 erlebte das Königreich zwölf erfolgreiche Staatsstreiche. Es waren sogar Militärputsche gegen Militärregierungen möglich.

Wie schnell wieder Gerüchte über einen Umsturz aufkommen, zeigt, wie gespannt die Lage ist. Die vorige Woche überraschend angekündigte und wenig später abgesagte Kandidatur von Prinzessin Ubolratana wirbelt weiter die Politik durcheinander – und das wenige Wochen vor der Parlamentswahl am 24. März. Nun deutet sich an, dass diese weniger demokratisch werden dürfte, als manche gehofft hatten. Sie könnte eher so unfair werden, wie viele befürchten.

Riss in der Königsfamilie

Angesichts der Verschiebungen und Unsicherheiten verschärft die Junta den Druck auf die Opposition: Der Einspruch König Vajiralongkorns (66) gegen die Kandidatur seiner Schwester Ubolratana (67) hat einen beispiellosen Riss in der Königsfamilie deutlich gemacht. Die Vermutung der meisten Beobachter, so etwas sei zwischen den Geschwistern abgesprochen gewesen, bewahrheitete sich nicht. Wie die Sympathien im Militär zu den royalen Geschwistern verteilt sind, ist schwer zu durchschauen.

Klar ist nur, dass eine Kandidatur von Ubolratana dem amtierenden Militärmachthaber, Prayut Chan-O-Cha, gefährlich geworden wäre. Sie hatte sich mit der Partei Thai Raksa Chart verbündet, die enge Verbindung zum im Exil lebenden Unternehmer Thaksin Shinawatra (Premier 2001–2006) hat. Er und dessen populistische Bewegungen sind Todfeinde von Militärmachthaber Prayuth und dessen Clique. Sie werfen Thaksin Korruption und Monarchiefeindlichkeit vor.

Nun holt die Junta zum Gegenschlag aus. Am Donnerstag nahm der Oberste Gerichtshof eine Petition zur Auflösung der Thai-Raksa-Chart-Partei an; sie wäre schon die dritte Partei mit Thaksin-Verbindungen, die aufgelöst wird. Das könnte das Thaksin-Lager weiter schwächen, ganz geschlagen wäre es aber nicht. In vielen Wahlkreisen treten weiter Thaksin-freundliche Kandidaten an, vor allem die Politiker der Pheu-Thai-Partei, der größten Partei des Thaksin-Lagers.

Thaksin und seine Bewegung hat weiter viele Sympathien, und die von ihm unterstützten Parteien sind auch ohne Prinzessin Ubolratana stark. Vor allem am Land haben sie viele Anhänger, auch dank einer traditionell großzügigen Sozialpolitik der Ex-Regierungen mit Thaksin-Verbindungen. Weil die von der Junta eingeführte neue Verfassung aber dem vom Militär eingesetzten Oberhaus ein Mitspracherecht bei der Wahl des Regierungschefs einräumt, benötigt das Thaksin-Lager eine gewaltige Mehrheit im Unterhaus.

Junta erschwert Medienarbeit

Zugleich erschwert die Junta der Opposition den Wahlkampf. Diese Woche erteilte die Regierung dem Sender VoiceTV Sendeverbot für 14 Tage. Er gehört einem von Thaksins Söhnen und habe „provokante Inhalte“ gezeigt, hieß es in der Begründung.

Beobachter sehen darin ein schlechtes Omen für die Wochen vor der Wahl. „Der Programmstopp von Voice TV ist ein sehr beunruhigendes Signal und fataler Schlag gegen den demokratischen Pluralismus“, sagt Daniel Bastard, Chef von Reporter ohne Grenzen für die Region Asien-Pazifik. „Wir fordern die Regierung auf, diese Entscheidung aufzuheben, sonst werden die Wahlen vom 24. März unglaubwürdig sein.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.02.2019)