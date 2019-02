Pariser Justiz prüft Übergriffsvorwürfe gegen Papst-Botschafter

Die Pariser Staatsanwaltschaft hat gegen den Botschafter des Vatikans in Frankreich eine Untersuchung wegen des Verdachts sexueller Übergriffe eingeleitet. Die Vorermittlungen gegen den Nuntius seien bereits am 24. Jänner eröffnet worden, bestätigten Justizquellen der Deutschen Presse-Agentur am Freitag einen Bericht der Zeitung "Le Monde".

Demnach habe sich das Pariser Rathaus am 23. Jänner an die Staatsanwaltschaft gewandt. Zu den Übergriffen soll es während eines Festakts von Bürgermeisterin Anne Hidalgo am 17. Jänner gekommen sein. Dem Bericht nach soll Nuntius Luigi Ventura (74), ein Italiener, dort einen anderen Mann belästigt haben.

Der Vatikan erklärte, aus der Presse von dem Fall erfahren zu haben. "Der Heilige Stuhl wartet auf die Ergebnisse der Ermittlungen", sagte Papst-Sprecher Alessandro Gisotti.

Missbrauchsskandale plagen die katholische Kirche seit Jahren. Kommende Woche hat der Papst die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen aus aller Welt zu einem Spitzentreffen zum Thema Kindesmissbrauch geladen. Die Erwartungen sind enorm hoch, dass die Kirche endlich einen Weg aus der Krise findet.

