Mit mit einem Alkoholwert von fünf Promille hat ein Mann in der Oberpfalz mehrfach den Notruf gewählt: Er wollte von der Polizei in ein Spital gebracht werden. Die Beamten griffen den Schwerbetrunkenen in Regensburg auf und erfüllten seinen Wunsch. Was der 50-Jährige getrunken hatte, war zunächst unklar.

