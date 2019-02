Deutschland: Verdächtige nach Messerangriff auf Radfahrerin gefasst

Nach einem offenbar völlig willkürlichen Messerangriff auf eine Radfahrerin in Lingen nahe Osnabrück (Niedersachsen) am Sonntag hat die Polizei am Mittwoch zwei Jugendliche als mutmaßliche Täter identifiziert und festgenommen. Gegen den 18- und den 19-Jährigen werde wegen Mordversuchs ermittelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Zu näheren Details wollte die Polizei vorerst nichts sagen. Es hieß indes, sie seien deutsche Staatsbürger. Auch zu den Umständen, die zur Identifizierung führten, machten die Beamten keine Angaben.

Die 44-Jährige war demnach ein "Zufallsopfer" ohne Verbindungen zu den Verdächtigen. Sie hatten die Frau in der Nacht auf Sonntag auf einer teils von Feldern gesäumten, schlecht beleuchteten Straße vom Fahrrad gezerrt und durch Messerstiche schwer verletzt haben. Die Angreifer waren geflohen, als die Frau um Hilfe rief.

Mindestens sieben Messerangriffe an einem Wochenende

Berichten mehrerer Medien zufolge war es am vergangenen Wochenende in Deutschland geradezu zu einer Serie von Messerangriffen gekommen. Schauplätze waren demnach neben Lingen unter anderem noch Passau, Mühlheim, Nürnberg, Köln und Frankfurt, die Rede war von sieben bis neun Angriffen. Dabei wurde eine 32-jährige Frau in Frankfurt vermutlich von ihrem Ex-Freund (deutsche Staatsbürgerschaft) auf offener Straße erstochen, vier Menschen liegen im Krankenhaus.

Bei einem Streit zwischen zwei jungen Männern ebenfalls in Frankfurt wurde ein Messer eingesetzt, in Berlin wurde ein Mann in Tempelhof überfallen und mit einem Messer an Bauch und Oberschenkel verletzt, in Köln ein 31-Jähriger in einer Shisha-Bar mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Ein Unbekannter stach in Nürnberg auf eine junge Frau ein und floh, später wurde ein junger Iraker als Verdächtiger verhaftet. In der Passauer Innenstadt wiederum fügte ein 19-jähriger Afghane einem zwei Jahre älteren Landsmann mit einem Messer schwere Verletzungen zu.

(AFP)