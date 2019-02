30 Stunden Blackout: Als ein Teil Berlins im Ausnahmezustand war

Buslinie 165. Die Fahrt in die Dunkelheit beginnt. Ein 38-jähriger Familienvater sitzt nebenan. Er trägt Arbeitsgewand, er ist Gärtner und auf dem Heimweg. Er wohnt in Berlin-Köpenick nahe des Schlossplatzes. Und das ist zu diesem Zeitpunkt ein gewaltiges Problem. „Jetzt kommt's“, sagt er. „Nach der Brücke. Wie in einem dieser Horrorfilme.“



Man kann schwer beschreiben, was man nun sieht, weil man eigentlich nichts sieht. Rechts und links ist es stockfinster. Man querte ja nur eine Brücke, es waren nur ein paar Meter: Aber es ist fast buchstäblich ein Unterschied von Tag und Nacht. Ein ganzes Viertel liegt vor einem im Dunkeln. Hier also beginnt der Ausnahmezustand. Das „Blackout“. Der größte und längste Stromausfall in Berlin seit Jahrzehnten.



Inzwischen kann man bilanzieren: Rund 30.000 Haushalte waren für rund 30 Stunden ohne Strom, teilweise auch ohne Heizung, ohne Handynetz. Es waren eineinviertel Tage Mittelalter in einem Teil der deutschen Hauptstadt.