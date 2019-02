Wenn Frauenklischees auf den harten Alltag in der Royal Air Force treffen

Die Royal Air Force, die britische Luftwaffe, hat dieser Tage ein Werbevideo publiziert, das im Königreich für einiges Aufsehen und viel Zustimmung gesorgt hat.

In dem etwa 40 Sekunden langen Clip, der vergleichsweise nüchtern und mäßig martialisch gehalten ist, wechseln sich Szenen aus dem Luftwaffenleben ab, in denen Frauen in ihren Funktionen und vermengt mit Männern gezeigt werden - etwa im medizinischen Dienst, bei Such-und-Bergungsaktionen unter Gefechtsbedingungen, der Auswertung von Aufklärungsdaten, als Piloten von "Typhoon"-Kampfjets im Tiefflug über Wales, bei der Infanterieausbildung und schlicht beim Exerzieren.

Dabei sind die Szenen von einem Soundtrack unterlegt, der großteils allerhand Werbeslogans aus dem femininen Marketingbereich aneinander reiht, die dadurch schnell dämlich wirken und mit dem Gezeigten kontrastieren. Etwa, wenn es zu Szenen von Verwundetentransporten heißt: "Falten? Ich will die Anzeichen des Alterns bekämpfen!"

Oder wenn eine weibliche Stimme zu Bildern von Exerzieren und bei Discomusik jammert: "Ich kann's nicht glauben, dass wir beide gleich gekleidet aufgekreuzt sind!" Oder wenn bei den Flugszenen mit der Typhoon eine Werbung für Damenbinden tönt: "Schutz für den ganzen Tag, jetzt mit Flügeln, damit ich alles schaffe."

Das auch von Frauengruppen mehrheitlich begrüßte Video trägt den Titel "Kein Raum für Klischees" und will laut der Regisseurin, Sara Dunlop, das moderne "militärische Ideal" ausdrücken, dass die Streitkräfte "blind" für Geschlechterrollen seien. (Dass es an dieser "Blindheit" freilich auch starke Kritik gibt, weil Frauen letztlich dennoch in manchen militärischen Rollen aus allerhand Gründen faktisch nicht so effektiv seien wie Männer, und dass es in der Praxis durchaus Probleme mit tatsächlichen oder behaupteten Minder- bzw. Sonderbehandlungen für Frauen im Militär gibt, sei dahingestellt.)

Das Video solle dennoch, so heißt es, die Botschaft ausdrücken, dass die Geschlechter im Militär als gleich gälten, aber auch gleich gefordert und gleich verantwortlich seien. Jüngst gewann der Spot den "Diversity in Advertising"-Preis des Senders Channel 4.

Sara Dunlop ist Absolventin der Filmstudien an der Universität von Westminster. Sie erzählt, der Zusammenprall von Klischees aus der Werbewelt und der "unglaublichen realen Arbeit von Frauen in der RAF" habe sie fasziniert und komme durch ihren Film zum Ausdruck. Dunlop wird in ihrem Metier aktuell hoch gehandelt und fiel durch Werbespots etwa für Levis, Vodafone und den TV-Sender Sky auf.

Von zuletzt etwa 33.000 Mitarbeitern der Royal Air Force waren 2018 etwa 4700 Frauen - ein Anteil von immerhin etwa 14 Prozent. Weiblicher Schnitt der aktiven britischen Streitkräfte: etwa 10,4 Prozent. Ziel ist, den Anteil der Neuanwerbungen von Frauen durch alle Teilstreitkräfte bis 2020 auf einen Schnitt von 15 Prozent zu heben.

Zahlen von Kampfpilotinnen in der RAF sind indes schwer zu recherchieren: 2001 war amtlich die Rede von 20, 2015 von etwa 60.

