Flucht aus der letzten IS-Bastion

Mit lautem Krachen entriegelt ein Soldat die Ladeflächen zweier Lastwagen. Auf der Ladefläche kauern Flüchtlinge, vom Wüstensand eingestaubt, auf dem verdreckten Metallboden dicht aneinander. „Männer rechts und Frauen links“, ruft der Soldat den verschleierten Frauen in schwarzen Abayas und den bärtigen Männern mit Turbanen oder Wollmützen zu. Sie müssen ihre Handys abgeben, alle Taschen auspacken und sich mit Metalldetektoren von Kopf bis Fuß nach Waffen und Sprengstoff untersuchen lassen.



Denn sie sind keine gewöhnlichen Flüchtlinge, die man hier an einem Sammelpunkt mitten in der Wüste in der Nähe der irakischen Grenze kontrolliert. Sie kommen aus Baghuz, dem letzten Zufluchtsort des Islamischen Staates (IS) in Nordsyrien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)