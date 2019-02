"Fiat Lux": Sekten-Anführerin Uriella 90-jährig verstorben

Sie war das geistliche Oberhaupt der Sekte "Fiat Lux" ("Es werde Licht"): Erika Bertschinger-Eicke, genannte Uriella, ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Sie soll Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr gestorben sein, bestätigte ein Mann, der früher der Sekte angehört hat und der anonym bleiben will, der süddeutschen Regionalzeitung "Südkurier". Seine Eltern seien noch Teil der Glaubensgemeinschaft. Aber auch der Bürgermeister der süddeutschen Gemeinde Ibach im Schwarzwald bestätigte den Tod.

Uriella hatte erst vergangenen Mittwoch ihren 90. Geburtstag gefeiert, bzw. feierten ihre Anhänger diesen mit einem Gottesdienst. Die Sekten-Mitglieder haben sie schon länger nicht mehr zu Gesicht bekommen. Seit neun Jahren soll Bertschinger-Eicke von der Hüfte abwärts gelähmt und auf Pflege angewiesen sein - die Nervenkrankheit ALS soll die Ursache dafür sein, spekulieren Medien. Ihr Mann Eberhard Eicke, genannt Icordo, hatte die Sekte seither geführt. Todes-Gerüchte um Uriella gab es aufgrund ihrer Zurückgezogenheit in den letzten Jahren häufiger.

Uriella machte als Sprachrohr Jesu von sich reden. Seit einem Reitunfall im Jahr 1973 behauptete sie, Hellseherin zu sein. In Egg in der Schweiz gründete sie ihr erstes Heiligtum, wo sie ihre Anhänger versammelte, die sie auch als Wunderheilerin verehrten. Hier gab sie sich auch den Namen "Uriella", angelehnt an den Erzengel Uriel, der ihr mehrere Mal in ihrem Wohnzimmer erschienen sein soll. "Fiat Lux" gründete sie dann Anfang des Jahres 1980. Später zog die Sekte dann nach Süddeutschland.

Mehrmals kündete sie den Weltuntergang an, zum Beispiel für den August 1998. Wobei nur die Anhänger von "Fiat Lux" durch Außerirdische mit Raumschiffen gerettet werden würden. Auch mit ihrem Hang zur Exzentrik - stets schwarze Locken mit weißen Gewändern und viel Schmuck, zog sie in den 1990er-Jahren zahlreiche - ebenfalls in weiß gekleidete - Gläubige in ihren Bann.

Aber Bertschinger-Eicke war nicht nur Weltuntergangs-Prophetin sondern auch Steuersünderin. Sie wurde im Dezember 1998 wegen Steuerhinterziehung in 296 Fällen und vier versuchten Fällen zu 22 Monaten auf Bewärhung verurteilt. Die "Neue Zürcher Zeitung" schrieb damals, Uriella habe ihre Jünger angewiesen, Heilmittel aus der Schweiz nach Deutschland zu schmuggeln - wodurch dem deutschen Staat 1,2 Millionen Mark Steuern entgangen seien, was heute etwa 600.000 Euro entsprechen würde.

Den Hauptsitz hatte die Sekte, die sich selbst als Orden bezeichnete, in der Gemeinde Ibach im Schwarzwald, wo heute laut Bürgermeister Helmut Kaiser noch etwa 15-20 Personen in der Gemeinschaft leben.

