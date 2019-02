"Blinder Passagier": Python reiste im Koffer nach Schottland

Diese Schlange hat einen weiten Weg hinter sich - per Flugzeug. Doch der kleine australische Fleckenpython blieb dabei unauffällig im Koffer einer Schottin, die erst nach dem 15.000-Kilometer-Flug von Queensland in Australien nach Glasgow erschrak, als sie am Donnerstag die Würgeschlange in einem ihrer Schuhe im Koffer fand. Erst dachte sie an einen Scherzartikel der Familie ihrer Tochter, die sie in Australien besucht hatte - bis sich die Schlange bewegte.

Die Schlange hatte sich offensichtlich für eine Häutung in den Schuh offensichtlich zurückgezogen. Nach einem Telefonat mit den Verwandten in Queensland entschied man sich dazu, die schottische Version des Tierschutzvereins (SPCA) zu Hilfe zu rufen. Schließlich gäbe es in Australien auch eine Menge giftiger Schlangen, die es in den Koffer geschafft haben könnten. Laut Schwiegersohn der Frau, war es ihre erste Begegnung mit einer Schlange überhaupt. Dennoch schaffte es die Schottin, das Tier sicher zu verwahren.

Die SPCA konnte schließlich rasch Entwarnung geben. Das Exemplar war ein Fleckpython-Jungtier. Eine ungiftige Art, die im aber auch ausgewachsen nicht so groß wie viele ihrer näheren Python-Verwandten wird: rund 75 bis 80 cm, nur selten über einen Meter.

Der Python hatte den Flug von Passagieren unbemerkt im Koffer verbracht, doch in den letzten Jahren gab es auch Fälle von Schlangen im Passagierraum. 2016 ließ sich eine Schlange durch die Belüftung in die Kabine eines Aeromexico-Fliegers.

(Red.)