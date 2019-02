China: Klügere Babys durch Gen-Schere?

Wien/Peking. Als „Chinas Einstein“ sieht sich der Molekularbiologe He Jiankui. Als „Chinas Frankenstein“ geistert er seit Ende November durch die Medien. Und tatsächlich könnte das Werk des 34-Jährigen aus einem Schauerroman stammen: Er behauptet, die ersten genmodifizierten Babys geschaffen zu haben. Die Genome der Zwillingsmädchen Lulu und Nana seien manipuliert worden, um sie gegen das HI-Virus, das Aids verursacht, immun zu machen, sagt er.



Sollten seine Behauptungen stimmen – einen wissenschaftlichen Beleg hat er bis heute nicht geliefert –, könnte das die Designerbabys intelligenter gemacht haben, berichtet das US-Magazin „MIT Technological Review“. He nutzte das Gentechnik-Verfahren Crispr/Cas9, gern Genschere genannt, um das Gen CCR5 auszuschalten. Das Protein, das nach Anleitung dieses Gens gebaut wird, dient als Rezeptor in den Zellmembranen, an ihm docken etwa die HI-Viren an. Wenn das Gen (genauer: die beiden Gene, denn wir haben ja zwei Chromosomensätze) ausgeschaltet oder kaputt ist, können die Viren nicht in die Zellen, der Mensch ist gegen HIV immun.

