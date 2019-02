Neonazis inszenieren sich auf Nürnberger Reichsparteitagsgelände

Eine Gruppe deutscher Neonazis ist über das ehemalige Reichsparteitagsgelände der Nationalsozialisten in Nürnberg in einem Fackelzug marschiert. Die Demonstration habe Anfang Februar stattgefunden und sei nicht angemeldet gewesen, bestätigten Polizei und Ordnungsamt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk (BR) über den Vorfall berichtet.

Es hätten mehr als ein Dutzend Rechtsextreme mit Fackeln unter anderem auf der Zeppelintribüne posiert, von der in den 1930er-Jahren Adolf Hitler sprach. Über den Fackelzug kursierte im Internet ein Video. Dieses werde derzeit geprüft, sagte ein Sprecher der Polizei.

Dem Bericht des BR zufolge marschierte die Gruppe zuvor vor einem Flüchtlingsheim in Nürnberg-Langwasser auf. Das Video vom Fackelmarsch entstand nach BR-Recherchen Anfang Februar, wurde aber erst am vergangenen Sonntag veröffentlicht. Nürnbergs Ordnungsamtschef Robert Pollack sagte, da die Versammlung nicht angemeldet gewesen sei, werde nun ein Bußgeldbescheid gegen die Organisatoren eingeleitet.

(APA/dpa)