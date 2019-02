Venezuela: Der Traum vom Ende Maduros

Caracas. Diese Bilder, die würden ihm so schnell nicht aus dem Kopf gehen, sagt Wilmer Díaz. „Als die Soldaten auf die eigenen Leute, auf unser Volk, einschlugen und mit den aus Kuba bereitgestellten Waffen auf die Zivilisten zielten, konnte ich nicht mehr anders – ich musste gehen“, sagt der venezolanische General. Díaz ist Mitte 60, ein zweifacher Familienvater – und seit einigen Tagen Deserteur. In der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta erzählt er die Geschichte seiner Flucht. Sie beginnt an der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.02.2019)