Studie: Eine „grüne“ Kindheit ist gut für die Seele

Kopenhagen/Stockholm. Immer mehr Menschen leben fernab von Naturräumen wie Wiesen und Wäldern in Städten. Dass dies körperliche Probleme infolge etwa von schlechterer Luftqualität, Lärm und mehr Stress erzeugt, ist bekannt. Nun ergab eine groß angelegte Studie, dass auch die Psyche stark darunter leiden kann: Forscher der Universität Aarhus entdeckten, dass Kinder, die in einem grünen Umfeld aufwachsen, ein bis zu 55 Prozent kleineres Risiko haben, später eine von 16 typischen psychischen Störungen zu entwickeln. „Je länger Kinder von der Geburt bis zum zehnten Lebensjahr von Grün umgeben sind, desto geringer wird deren Risiko, psychisch zu erkranken“, präzisiert die Studienmitverfasserin Kristine Engemann gegenüber der „Presse“.

Für die jüngst im US-Fachmagazin „PNAS“ veröffentlichte Studie wurden Satellitendaten über den Grünheitsgrad an Kindheitswohnorten von knapp einer Million Dänen zwischen den Jahren 1985 und 2013 ausgewertet und mit ihren Gesundheitsdaten aus dem späteren Leben verglichen. „Dabei rechneten wir Störfaktoren heraus. Etwa die Tendenz, dass Kinder wohlhabenderer Familien eher in grüneren Gegenden leben als Kinder ärmerer Familien. Auch den Bildungsgrad der Eltern und deren Einkommen rechneten wir heraus, denn sie können ebenfalls Einfluss auf die Gesundheit haben“, sagt Engemann.

Letztlich sei es so, dass unabhängig davon, ob Kinder arm oder reich aufwachsen, viel Grün um sie herum das Risiko psychischer Leiden langfristig senke. „Die Umgebung, in der wir aufwachsen, ist also viel wichtiger, als man bisher angenommen hat.“

Sie hofft, dass die Erkenntnis eine bessere Städteplanung mit viel mehr Grünanlagen fördere. In Städten zu leben sei nicht per se schädlich, denn wenn es dort genug Grün gebe, sei das durchaus so positiv wirksam wie Landleben: Die Studie fand nämlich keine Unterschiede zwischen städtischen Parkanlagen und ländlicher Natur.

Wirkmechanismus unklar

Warum aber ein grünes Umfeld so positiv wirkt, bleibt im Kern unklar. „Laut früheren Studien regenerieren Menschen sich nach Belastungen schneller in einer grünen Umgebung als im Betondschungel“, sagt Engemann. Auch wisse man, dass Kinder in Kindergärten und Schulen mit viel Grün im Umfeld ein im Schnitt besseres kognitives Vermögen entwickeln als Kinder in „grauen“ Umgebungen.

Nahe Grünflächen würden überdies die sportliche Betätigung und Bewegung fördern. Auch bei Kindern mit starken Konzentrationsschwierigkeiten (Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom) sei festgestellt worden, dass ein natürliches Umfeld die Aufmerksamkeit fördern könne.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.03.2019)