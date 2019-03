20 Jahre Haft für deutschen Magier Jan Rouven in Kinderporno-Prozess

Der deutsche Magier Jan Rouven (41) ist in den USA wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem verhängte das Gericht in Las Vegas (Nevada) am Donnerstag eine Geldstrafe in Höhe von 500.000 Dollar (rund 438.000 Euro), wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Der Magier, der mit seiner Show "The New Illusions" in Las Vegas Erfolge feierte, war im März 2016 vom FBI wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie festgenommen worden. Laut Anklage entdeckten Ermittler auf Laptops und anderen Geräten in seiner Villa Tausende Videos und Fotos, die unter anderem Sex mit Kindern zeigten.

In dem langwierigen Verfahren wechselte Rouven (sein Geburts-Nachname lautet eigentlich Füchtener) mehrfach seine Anwälte. Er hatte die Vorwürfe zunächst abgestritten, dann im November 2016 seine Schuld in mehreren Anklagepunkten eingeräumt und später beantragt, sein Geständnis zu widerrufen. Diesen Antrag lehnte das Gericht im vorigen Jahr ab und setzte nun das Strafmaß fest. Die Staatsanwaltschaft hatte fast 30 Jahre Haft gefordert, Rouvens Anwälte hofften auf eine geringere Strafe von acht Jahren Gefängnis.

Schon als Kind ein Zauberer

Jan Rouven wuchs im Raum Köln (Nordrhein-Westfalen) auf, beschäftigte sich schon als Kind mit Zauberei und begann nach der Matura eine regelrechte Magierlehre bei anderen Künstlern. 1999 bekam er von einer internationalen Jury den Titel „Bester Illusionist" verliehen und wurde schnell von einem Freizeitpark in Deutschland verpflichtet. Später trat er unter anderem auch im bekannten Europapark in Rust (Baden-Württemberg) auf.

2009 war er Teilnehmer der ProSieben-Show "The next Uri Geller", 2011 fing er in Las Vegas an, er wurde dort für seine Shows mehrfach ausgezeichnet.

Rouven heiratete 2015 seinen um 20 Jahre älteren Partner, Frank Alfter, in Las Vegas.

