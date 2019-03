Genua: "Dann hat sie uns betrogen, die Brücke"

Das ist wie ein großes Legospiel“, sagt Anna Rita Certo. „Sie bauen die Brücke genauso wieder ab, wie sie sie damals vor 56 Jahren aufgebaut haben“, erzählt die 62-Jährige. Als Kind habe sie vom Balkon aus stundenlang zugeschaut, wie die Morandi-Brücke entstand. „Sie schaffen etwas Wunderbares“, habe das kleine Mädchen damals gestaunt. Ihre Freundin Giusy Moretti unterbricht die Erinnerungen mit einem einzigen Satz: „Ja, und dann hat sie uns betrogen, die Brücke.“



Rund ein halbes Jahr ist er her, dieser Betrug. Am 14. August vergangenen Jahres um 11.36 Uhr stürzte die Morandi-Brücke, die vierspurige Hauptverkehrsader der norditalienischen Hafenstadt Genua, bei starkem Regen plötzlich ein. Dutzende Fahrzeuge wurden in die Tiefe gerissen, 43 Menschen kamen bei diesem Unglück ums Leben. 619 mussten – wie auch Anna Rita Certo und Giusy Moretti – ihre Häuser für immer verlassen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2019)