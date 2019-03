Die Osterinsel-Statuen verlieren ihre Gesichter

In nur 100 Jahren könnten die ikonischen Stein-Skulpturen auf der Insel Rapa Nui (Osterinsel) nur noch rechteckige Steinblöcke sein. Denn Experten warnen: eine Flechte aus Pilzen und Algen weicht die Oberfläche der Skulpturen auf und lässt ihre Gesichter nach und nach verschwinden.

Die großen Steinköpfe wurden vor Jahrhunderten von Inselbewohnern angefertigt, über ihr Entstehungsdatum und Geschichte sind sich Historiker bis heute nicht einig. Die Figuren dürften Vorfahren der Rapa-Nui-Ureinwohner repräsentieren und haben den Status eines Unesco-Weltkulturerbes.

Rettung noch möglich

Dutzende der "Moai" genannten Statuen dominieren die hügelige Landschaft im feuchten Gebiet Rano Raraku. Doch sie sind von einer Art "Lepra" befallen, wie die Einheimischen es ausdrücken. Kleine weiße Punkte tauchen in den Gesichtern ihrer in Stein gemeißelten Vorfahren auf. Die Flechte frisst sich in die Gesichtszüge, bis diese schließlich gänzlich verschwinden. Doch nicht nur das: Wind und Wetter an der Küste, freie Tierhaltung (Schafe) und auch das Ansteigen des Meeresspiegels aufgrund des Klimawandels bedrohen die Skulpturen. Denn viele der Figuren stehen unmittelbar an der Küste.

"Ich befürchte in etwa hundert Jahren könnten diese Moai mehr oder weniger rechteckige Form haben", sagte Tahira Edmunds der Nachrichtenagentur Reuters. Sie berät die chilenischen Behörden in der Angelegenheit. Die Osterinseln gehören politisch zu Chile. Sonia Haoa, eine auf Rapa Nui geborene Archäologin, glaubt, dass rund 70 Prozent der Statuen von der Flechte betroffen sind. Doch noch sei es nicht zu spät, sie zu retten. Man könne die Figuren reinigen und dann mit einer speziellen Chemikalie versiegeln, um das poröse Vulkangestein vor dem Eindringen der Flechte aber auch vor den anderen Einflüssen zu schützen.

Hoffnung auf Zahlungen aus Großbritannien

Doch die 30.000 archäologischen Stätten auf der ganzen Insel (166 Quadratkilometer) zu schützen, ist teuer: 500 Millionen Dollar würde das kosten, schätzen Behörden und Experten auf der abgelegenen Insel. (etwa 441 Mio. Euro)

Um das Geld aufzustellen, denkt der Bürgermeister der Insel an Hilfe aus Großbritannien. Denn Entdecker schafften vor Jahrhunderten eine der Figuren nach England, wo sie heute noch im Britischen Museum in London zu bestaunen ist. Der Hoa Hakananai'a ist über zwei Meter groß und ein beliebtes Exponat des Museums. Bisher forderte man die Skulptur vergebens zurück, doch das Britische Museum kann sich eine Leihgabe auf unbestimmte Dauer vorstellen. Eine Delegation aus Chile soll nun bei einem Besuch klären, ob das Museum bereit wäre, dafür regelmäßige Zahlungen zu leisten, die für die Restauration und den Schutz der Steine auf der Osterinsel eingesetzt werden könnten. Man freue sich auf ein "freundliches und offenes" Gespräch, blieb das Museum in einem Statement vage.

Für die Osterinsel sind die Moai-Statuen jedenfalls überlebenswichtig. Denn Tourismus ist ein wesentlicher Faktor. "Was wird auf der Osterinsel da sein für europäische und chilenische Touristen, wenn wir sie nicht retten", fragt sich Archäoligin Paoa. "Es ist die einzige Ölquelle, die wir haben".

(Reuters)