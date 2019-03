Die Öl-Katastrophe am Welterbe-Korallenriff

Seit einem Monat liegt das Frachtschiff MV Solomon Trader schon leck vor den Salomonen im westlichen Pazifik. 75 Tonnen Öl sind ins Meer gelangt, doch die Naturkatastrophe ist noch nicht eingedämmt. Im Gegenteil: Weitere Frachtschiffe, die in der Region unterwegs sind, verteilen das Öl. Das Korallen-Atoll der East-Rennell-Inseln ist in Gefahr. Es gilt als das größte der Welt und wird von der Unesco als Weltnaturerbe geführt.

Auf der East-Rennell-Insel wird Bauxit abgebaut, das vor allem für die Herstellung von Aluminium benötigt wird. Das Frachtschiff war mit dem Material beladen, als Zyklon "Oma" Anfang Februar in der Region tobte und ihn auf ein Korallenriff auflaufen ließ.

Dabei war vor dem Zyklon eindringlich gewarnt worden. Der Direktor der Behörde für maritime Sicherheit der Salomonen, Jonah Mitau, sagte dem "Guardian", es habe einen möglichen Verstoß gegen internationale Sicherheitsmaßnahmen gegeben. Zu wenig Personal habe Wache gehalten in der Nacht auf den 4. Februar. Die Ermittler in diesem Fall hätten alle Crew-Mitglieder befragt. Man sei auf der Suche nach einem Verantwortlichen für das Desaster. Vier führende Offiziere seien gebeten worden, im Land zu bleiben. Der Rest der Crew durfte die Salomonen verlassen, so Mitau. Die von ihm erhobenen Vorwürfe dürften in den rechtlichen Auseinandersetzungen um den Schaden jedenfalls eine Rolle spielen.

Vorerst gilt die Aufmerksamkeit aber der Naturkatastrophe. Die Regierung der Salomonen bat Australien um Hilfe bei der Eindämmung des Ölteppichs. Von Seiten der Hongkonger Besitzer des Schiffs, South Express Ldt., und dessen südkoreanischem Versicherer Korea P&I Club gibt es bisher keinerlei Anzeichen dafür, für den Vorfall Verantwortung zu übernehmen.

Frachter droht auseinanderzubrechen

Ein Unternehmen sei von den Versicherern beauftragt worden, sich um das Schiff zu kümmern. Doch die Ölkatastrophe aufzuräumen, könnte Monate dauern. Außerdem besteht die Gefahr, dass der Frachter auseinanderbricht und noch mehr Öl ins Meer gelangt. Insgesamt sollen noch etwa 600 Tonen Öl an Bord sein. Erschwerend hinzu kommt, dass in der Bucht weiterhin Bauxit auf Frachtschiffe verlagert wird, was das Öl im Meer aufwirbelt und weiter verteilt. Die Betreiber der Bauxit-Mine bestätigten das gegenüber dem "Guardian".

Die Umweltorganisation Greenpeace warnt vor verheerenden Folgen für die Tierwelt. Einige Arten (etwa eine Seeschlangenart, Vogel-, Schnecken- und Fledermausarten) kämen nur in der Region vor. Die Ölpest in der Lavangu-Bucht könnte sie ernsthaft in ihrem Bestand bedrohen. "Die Betreiber der Bauxit-Mine und die politischen Verantwortlichen müssen jetzt alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um die Folgen dieser Katastrophe so gering wie möglich zu halten", wird Lukas Meus, Meesexperte von Greenpeace Österreich in einer Aussendung zitiert.

