Seltene Mondfisch-Art in Kalifornien angeschwemmt

Wissenschaftler stehen ob des jüngsten Fundes eines Mondfischs in Kalifornien vor einem Rätsel. Wie kam das etwa 2,1 Meter lange Exemplar einer äußerst seltenen Art an die kalifornische Küste - so weit weg von ihren üblichen Gewässern?

Ein Praktikant der Universität von Kalifornien entdeckte den Tierkadaver im Coal Oil Point Naturreservat. Mehrere Tage hat es dann gedauert, die genau Art des Fischs zu identifizieren. Denn damit hatten die Forscher nicht gerechnet: Bei dem Tier handelt es sich um einen Mondfisch der Art "Mola tecta", die bisher im Süden Australiens, vor Südafrika und Neuseeland gesichtet wurde. Es ist somit der erste Mondfisch dieser Art, der in der nördlichen Hemisphäre entdeckt wurde.

Bilder des Fundes wurden auf der Facebook-Seite des Reservats veröffentlicht. Wissenschaftler aus der ganzen Welt halfen mit, die genaue Art zu bestimmen. Auf Englisch werden Mondfische verwirrenderweise übrigens "Sunfish", also "Sonnenfische" genannt. Und die jüngst in Kalifornien aufgefundene Art wird auf Englisch auch "Hoodwinker Moonfish" genannt, also "Täuscher-Mondfisch", weil es den Wissenschaftlern lange Zeit nicht gelungen ist, ihn überhaupt als eigene Art zu identifizieren. Die Verbreitung und Lebensart des "Mola tecta" wirft nach dem Fund nun neue Fragen auf.

(Red.)