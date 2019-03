Deutschland: Gärtner rächt sich nach seinem Tod

Rache aus dem Jenseits? Genau ein solcher Fall beschäftigt derzeit die deutsche Polizei. Ein Landschaftsgärtner aus dem 3800-Einwohner-Ort Mehlingen im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz soll einen Arzt mit einer Sprengfalle getötet haben und für eine weitere Explosion mit zwei Verletzten verantwortlich sein - und das nach seinem Tod.

Kurz nach dem Ableben des 59-Jährigen am Freitag ist ein Arzt in Kaiserslautern durch eine vor der Praxistür angebrachte Sprengfalle ums Leben gekommen. Bei einer weiteren Explosion in der Gegend wurden am Sonntag zwei Menschen verletzt, als ein präpariertes Holzscheit in einem Kamin explodierte. In beiden Fällen gilt der Gärtner als tatverdächtig. Die Opfer sollen in der Vergangenheit mit ihm gestritten haben.

Die Polizei fürchtet, dass weitere Personen in Gefahr sein könnten. Am Sonntag warnten die Ermittler daher alle, die mit dem Verdächtigen in Kontakt standen. Es sei nicht auszuschließen, dass er „vor seinem Tod Vorkehrungen getroffen habe, um ihnen zu schaden“, hieß es in einer Mitteilung. Personen, die mit ihm in "problematischer privater oder geschäftlicher Beziehung" standen, würden dringend gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

