Privat gehaltener Löwe tötet Besitzer in Tschechien

In Tschechien ist ein Mann von seinem Löwen getötet worden. Der 34-Jährige hatte die Großkatze zuhause gehalten, wie die Agentur CTK am Dienstag berichtete. Der rund acht Jahre alte Löwe sowie eine ebenfalls in dem Gehege gehaltene trächtige Löwin wurden in dem Dorf Zdechov im Osten des Landes von Polizeispezialkräften erschossen.

"Das war unbedingt notwendig, damit die Rettungskräfte zu dem Mann vordringen konnten", sagte eine Sprecherin. Der Großkatzenhalter war im Sommer 2018 in die Schlagzeilen geraten, als seine Löwin bei einem Spaziergang mit einem Radfahrer in Konflikt geriet. Die Polizei stufte den Vorfall später als Verkehrsunfall ein.

Obwohl der Mann für das Gehege auf seinem Privatgrundstück keine Baugenehmigung hatte, griffen die Behörden nicht ein. In tschechischen Privatzoos werden nach Angaben des Prager Umweltministeriums 44 Löwen, 49 Pumas, 20 Tiger, 15 Ozelots und acht Leoparden gehalten.

